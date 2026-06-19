झारखंड में क्या टूट जाएगा INDIA गठबंधन? CM हेमंत सोरेन की पार्टी ने साफ तक दी तस्वीर

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और RJD के बीच बढ़े मतभेद को लेकर JMM के प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने गठबंधन को जनादेश दिया है. उन्होंने ये भी दावा किया राज्य में गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चलेगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''देखिए अपनी-अपनी भावनाएं हैं. कांग्रेस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है और RJD अपनी भावनाएं जाहिर कर रही है लेकिन जहां तक ​​मैं समझता हूं कि गठबंधन, सरकार चलाने के लिए है. झारखंड की जनता ने गठबंधन को जनादेश दिया है. तमाम दलों को दिया है, सरकार चलेगी और बेहतर सरकार चलेगी, कहीं किंतु परंतु नहीं है.''

Ranchi, Jharkhand: On the increased tension between Congress and RJD after the Rajya Sabha elections, JMM spokesperson Manoj Pandey says, ''Look, everyone has their own sentiments. The Congress is expressing its sentiments, and the RJD is expressing its sentiments. But as far as… pic.twitter.com/2cjdifMXjE — IANS (@ians_india) June 19, 2026

कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव में मिली हार

दरअसल, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का मुंह देखना पड़ा. चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच रार ठन गई है. कांग्रेस के झारखंड प्रभारी ने इस हार का ठिकरा माले और आरजेडी के विधायकों पर फोड़ा था. जिसके बाद आरजेडी भी भड़क गई और चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है.

कांग्रेस अपने ही विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही- RJD

आरजेडी का कहना है कि हमारे विधायकों ने गठबंधन धर्म निभाया है. आरजेडी ने एक्स हैंडल पर लिखा, ''झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में नतीजों से साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही. दूसरे दलों पर बिना सोचे-समझे अनर्गल आरोप लगाने से पहले खुद में झांककर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में कांग्रेस के हरियाणा से 5, ओड़िशा से 2 और बिहार से 3 विधायकों ने BJP के पक्ष में खुलकर क्रॉस वोटिंग की थी.'' आरजेडी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी असफलता और नाकामी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं.

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