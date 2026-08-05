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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC पर जारी है संग्राम, सरकार बातचीत के लिए तैयार; CM ने भेजा संदेश

JPSC पर जारी है संग्राम, सरकार बातचीत के लिए तैयार; CM ने भेजा संदेश

Ranchi News In Hindi: प्रशासन की तरफ से आंदोलनरत छात्रों से बातचीत की पहल की गई. अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) रांची धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की अपील की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 04:26 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. छात्र आंदोलन मुख्य रूप से  झारखंड लोक सेवा आयोग(JPPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के खिलाफ चल रहा है.

इस बीच प्रशासन की ओर से आंदोलनरत छात्रों से बातचीत की पहल की गई. अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) रांची धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की अपील की. उधर नेता प्रतिपक्ष बालू लाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए नेता पहुंचे हैं. वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए बुधवार को जाने-माने लेखक नीलोत्पल मृणाल भी धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की.

यह भी पढ़ें: JPSC परीक्षा विवाद: CID ने 14 लोगों को किए गिरफ्तार, हेमंत सरकार को घेरेगी BJP

मुख्यमंत्री ने वार्ता का भेजा सन्देश 

एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से कहा "राज्य सरकार आपसे बात करना चाहती है. आप पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाइए. आज शाम 4 बजे सरकार बातचीत के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री की ओर से यह संदेश भेजा गया है. सर्किट हाउस में वार्ता तय की गई है."

छात्रों ने धरनास्थल पर की वार्ता की मांग 

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया. छात्रों का कहना है कि वार्ता मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो मुख्यमंत्री स्वयं धरना स्थल पर आकर छात्रों से संवाद करें. धरना स्थल पर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच मांगों को लेकर बातचीत जारी है. प्रशासन छात्रों को वार्ता के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

राजनीति भी हुई तेज 

वहीं, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बुधवार शाम 4 बजे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए के विधायक आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है.

यह भी पढ़ें: रांची प्रोटेस्ट: CJP के अभिजीत दिपके की एंट्री पर CM सोरेन की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

Published at : 05 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Student Protest Ranchi News Jharkhand News
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