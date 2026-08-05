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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC परीक्षा विवाद: CID ने 14 लोगों को किए गिरफ्तार, हेमंत सरकार को घेरेगी BJP

JPSC परीक्षा विवाद: CID ने 14 लोगों को किए गिरफ्तार, हेमंत सरकार को घेरेगी BJP

JPSC Exam Controversy: JPSC और JSSC, CGL परीक्षा धांधली में CID पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. वहीं BJP ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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झारखंड में JPSC और JSSC CGL परीक्षा धांधली मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है. एक तरफ CID पूरे कथित नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. दूसरी तरफ बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

बीजेपी ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने, सदन के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन करने और छात्र आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला जांच के साथ-साथ राजनीतिक टकराव का भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है.

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OMR टेंपरिंग और पैसों के लेन-देन की जांच

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान OMR शीट में कथित हेरफेर और टेंपरिंग को लेकर कई सवाल किए गए हैं. साथ ही CID यह भी पता लगा रही है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर कितने अभ्यर्थियों से कितनी रकम वसूली गई और यह पैसा किन-किन लोगों के बीच बांटा गया. जांच एजेंसी को शक है कि अधिकारियों, परीक्षा एजेंसी, कोचिंग संचालकों और बिचौलियों का एक संगठित गिरोह इस पूरे मामले में सक्रिय था.

डिजिटल और बैंक रिकॉर्ड खंगाल रही एजेंसी

CID अब आरोपियों के बयानों का मिलान छापेमारी के दौरान बरामद चेक, बैंक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अभ्यर्थियों से जुड़े रिकॉर्ड से कर रही है. जांच के दौरान JPSC कार्यालय, परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी TDPL और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है.

मंगलवार को उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि ये तीनों कथित तौर पर बिचौलिये की भूमिका निभा रहे थे और TDPL के साथ मिलकर सेटिंग कराने का काम करते थे. पूरे मामले में CID थाना कांड संख्या 16/26 के तहत कार्रवाई जारी है.

विधानसभा में गूंजेगा परीक्षा घोटाले का मुद्दा

उधर, इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति भी गरमा गई है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी में है. 6 से 12 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन करेगी.

पार्टी सरकार से इस पूरे मामले पर चर्चा और जवाब की मांग करेगी. साथ ही छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाएगी.

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छात्रों से मिलने जाएगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल

बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह छात्र आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी. इसी कड़ी में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करेगा.

माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है. वहीं, विपक्ष शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है.

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Published at : 05 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
BJP JPSC Exam Jharkhand News
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