रांची प्रोटेस्ट: CJP के अभिजीत दिपके की एंट्री पर CM सोरेन की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके की एंट्री पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियां अपने काम में लगीं हैं और जल्द ही कोई ठोस समाधान निकलेगा. छात्रों को चाहिए कि वह अपनी मांग सरकार के सामने रखें.

सोरेन ने रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई लोगों के यहां जांच एजेंसियों की दबिश दी जा रही है. पूरी मजबूती से एजेंसियां अपने काम में जुटी हुई हैं. हम लोग ठोस उपाय करेंगे. इस मामले में गृह मंत्री से कोई बात नहीं हुई है.

सीएम ने कहा कि जिनकी मांग सरकार से है, वे अपनी बात रख सकते हैं. अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष भी अपनी बात हमारे संज्ञान में रखेगा. निश्चित रूप से सरकार उनकी बातों को गंभीरता से लेगी.

विधानसभा सत्र को लेकर सीएम ने कहा कि हमने इसलिए आहूत किया है, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले.

5 और लोग अनशन पर बैठे

इन सबके बीच झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है और राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होने से पहले यहां दो महिलाओं सहित पांच लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.ये पांचों प्रदर्शनकारी जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है

.इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेन्द्र नाथ महतो का धरना बुधवार को चौथे दिन भी जारी रहा.पिछले 10 दिनों से दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा रद्द करने तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में सुधार की मांग कर रहे हैं.इसके अलावा प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं.