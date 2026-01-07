झारखंड में हाथियों का कहर: पश्चिमी सिंहभूम में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दहशत में गांव

झारखंड के पश्चिमी सिंहभुम जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. गोईलकेरा प्रखंड क्षेत्र में हाथी के हमले में दो बच्चों समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई, जिनमें पिता, पुत्र और पुत्री शामिल हैं. मृतकों की पहचान कुंदरा बाहदां, कोदमा बाहदां और सामू बाहदां के रूप में की गई है.

इसी घटना में एक बच्ची जिंगीं बाहदां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने राउरकेला, ओडिशा रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है कि घायल बच्ची के सिर में चोट आई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गई है.

अब 13 की हो चुकी मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा स्वरूप 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई. साथ ही आवश्यक कागजी प्रक्रिया भी पूरी की गई है. बताया जा रहा है कि हाथियों के हमले से अब तक इस क्षेत्र में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 मौतें गोईलकेरा प्रखंड में हुई हैं. लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

हाथी के आतंक का वीडियो वायरल

हाथी के हमले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इस घटना को लेकर स्थानीयग्रामीणों में बेहद आक्रोश है. इलाके के लोगों का कहना है कि हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग कोई ठोस कार्ययोजना तैयार नहीं कर पा रहा. यहीं नहं जो मुआवजा दिया जा रहा है वह भी पर्याप्त नहीं है.

वन विभाग द्वारा अभी इस मामले में कोई अधिकारिक बयान और इस इलाके में हाथियों से निपटने के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है.