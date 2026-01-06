गिरिडीह: बालमुकुंद फैक्ट्री में हादसा, मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने की मुआवजे की मांग

झारखंड के गिरिडीह स्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. इस हादसे में 28 वर्षीय मजदूर राजा कुशवाहा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय नेताओं ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर डेरा डाल दिया है.

इलाज के दौरान तोड़ा दम मृतक के भाई राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि उन्हें रात करीब 11 बजे राजा के घायल होने की सूचना मिली थी. आनन-फानन में उन्हें गिरिडीह के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया. लेकिन अफसोस, धनबाद पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. राजा अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चों (8 वर्ष की बेटी और 3 वर्ष के पुत्र) को छोड़ गए हैं. वह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे.

मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन और नेता

घटना के बाद से ही फैक्ट्री परिसर में तनाव व्याप्त है. JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने मौके पर पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि परिवार से मिलने तक नहीं आया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित मुआवजे और सुरक्षा पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो सड़क जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा पर सवाल

झारखंड युवा मोर्चा के नेता हसनैन अली ने भी फैक्ट्री प्रबंधन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा हैं. उन्होंने मांग की है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू किया जाए और पीड़ित परिवार के भरण-पोषण के लिए स्थायी सहायता सुनिश्चित की जाए.

मौके पर पुलिस तैनात

फिलहाल फैक्ट्री के बाहर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा है. वहीं, राजा कुशवाहा के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और अन्य मजदूरों में भी अपनी सुरक्षा को लेकर गहरा रोष है.