गिरिडीह में शादी के एक महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर दहेज-हत्या का आरोप

झारखंड के गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शादी के महज एक महीने बाद हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान राजिया खातून के रूप में हुई है. उसकी शादी कुरूमडीहा निवासी अब्जल अंसारी से हुई थी, जबकि उसका मायका भूचारोबाद में है. घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया.

मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था. उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर राजिया को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

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परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई. परिवार का कहना है कि बेटी की हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह नहीं छूटी थी और उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई.

आक्रोशित परिजनों ने सड़क की जाम

घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को कोडरमा-जमुआ मुख्य मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा.

सूचना मिलने पर हीरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद सड़क से जाम हटवाया गया और यातायात सामान्य कराया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हीरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. प्रथम दृष्टया यह साफ नहीं है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का.

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उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोपों और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.