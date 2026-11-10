ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह बैंक लूट कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, हथियार बरामद

गिरिडीह बैंक लूट कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, हथियार बरामद

झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में बैंक लूटकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी अभी नहीं हो सकी है.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 10 Nov 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपये के बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है. 

हालांकि, लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी अभी नहीं हो सकी है. 5 नवंबर 2026 को धनवार चौक स्थित एक बैंक में पांच हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था. अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक के लॉकर से करीब पांच करोड़ रुपये के सोने के पैकेट और लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये नकद लूट लिए थे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

झारखंड
गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी
गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी
झारखंड
गिरिडीहः बराकर नदी के पास मिला नवजात का शव, पुलिस ने शुरू की जांच
गिरिडीहः बराकर नदी के पास मिला नवजात का शव, पुलिस ने शुरू की जांच
झारखंड
सराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश
सराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश
झारखंड
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी

SP के निर्देश पर 5 स्पेशल टीम कर रही जांच

गिरिडीह में दिनदहाड़े लूट की हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर पांच विशेष जांच टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने बैंक और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू की गई. 

जंगल में तलाशी के बाद पुलिस ने पहले रिजवान को दबोचा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो रहे थे, इसी दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. इसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले. पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और सबसे पहले रिजवान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया. रिजवान से पूछताछ और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुल्तान अली उर्फ रॉकी और आयुष पाण्डेय को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं.

लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी जारी

फिलहाल पुलिस लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, इस घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान लूटकांड से जुड़े कई अन्य अहम सुराग मिल सकते हैं.

गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी

Published at : 10 Nov 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Police Giridih News JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी
गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी
झारखंड
गिरिडीहः बराकर नदी के पास मिला नवजात का शव, पुलिस ने शुरू की जांच
गिरिडीहः बराकर नदी के पास मिला नवजात का शव, पुलिस ने शुरू की जांच
झारखंड
सराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश
सराइकेला: युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से ताश की गड्डियां मिलीं; आरोपी की तलाश
झारखंड
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बयां किया 2 बार कैंसर से जूझने का भयावह दर्द
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
टेक्नोलॉजी
Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget