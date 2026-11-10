गिरिडीह बैंक लूट कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, हथियार बरामद

झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में हुए करोड़ों रुपये के बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है.

हालांकि, लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी अभी नहीं हो सकी है. 5 नवंबर 2026 को धनवार चौक स्थित एक बैंक में पांच हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था. अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक के लॉकर से करीब पांच करोड़ रुपये के सोने के पैकेट और लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये नकद लूट लिए थे.

SP के निर्देश पर 5 स्पेशल टीम कर रही जांच

गिरिडीह में दिनदहाड़े लूट की हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर पांच विशेष जांच टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने बैंक और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू की गई.

जंगल में तलाशी के बाद पुलिस ने पहले रिजवान को दबोचा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो रहे थे, इसी दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. इसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले. पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और सबसे पहले रिजवान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया. रिजवान से पूछताछ और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुल्तान अली उर्फ रॉकी और आयुष पाण्डेय को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं.

लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी जारी

फिलहाल पुलिस लूटे गए सोने और नकदी की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, इस घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान लूटकांड से जुड़े कई अन्य अहम सुराग मिल सकते हैं.

गिरिडीह से नवादा तक पुलिस को छकाया, पकड़ा गया मास्टर हैदर अली हत्याकांड का आरोपी