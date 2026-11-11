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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडनिशा भगत मामले में CBI जांच के आदेश, पिता बोले- अब देखना होगा आगे क्या होता है...

निशा भगत मामले में CBI जांच के आदेश, पिता बोले- अब देखना होगा आगे क्या होता है...

झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 11 Nov 2026 09:04 AM (IST)
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झारखंड के गुमला में आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत आत्महत्या मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी. इस मामले पर निशा भगत के पिता हाड़ू भगत की पहली प्रतक्रिया आई है.

उन्होंने लिखा कि "निशा भगत मामले में हेमंत सोरेन ने आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है. अब यह देखना होगा कि हेमंत सोरेन और राज्य सरकार इस दिशा में आगे क्या कदम उठाते हैं. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जांच के लिए सही अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि जांच निष्पक्ष बनी रहे.

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हाड़ू ने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से की गई यह सिफारिश निश्चित रूप से न्याय की दिशा में एक कदम है. मुझे शुरुआत से ही भरोसा था कि इस मामले की जांच आखिरकार सीबीआई को सौंपी जाएगी. अब जब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है, तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जांच निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से होगी.

सीएम सोरेन ने क्या ऐलान किया?

बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया है. रांची के पिठोरिया में रहने वाली निशा भगत आदिवासी अधिकारों और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहती थीं. छह नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान फांसी लगाने के बाद उन्हें गंभीर हालत में रिम्स लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.घटना से पहले बनाए गए उनके फेसबुक लाइव का वीडियो भी सामने आया था. इसमें वह भावुक और परेशान नजर आ रही थीं. उन्होंने जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष, खुद को बदनाम किए जाने और कथित प्रताड़ना को लेकर कई आरोप लगाए थे.

उन्होंने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे. वीडियो में उन्होंने खुद को अकेला बताते हुए अपने माता-पिता को होने वाले दुख का भी जिक्र किया था.इस घटना को लेकर निशा भगत के पिता ने पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी.

निशा भगत सरना धर्म और आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही थीं. पिछले वर्ष सरना धर्म के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपना सिर मुंडवाया था. उन्होंने 2024 में गुमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था.उनकी मौत के बाद भाजपा, आजसू और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी कर सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 11 Nov 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
CBI Ranchi News JHARKHAND NEWS
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