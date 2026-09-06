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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, देर रात पड़ा दिल का दौरा

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, देर रात पड़ा दिल का दौरा

सुदिव्य कुमार सोनू झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं. गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती थी. 

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 06 Sep 2026 07:38 AM (IST)
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झारखंड से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है. झारखंड सरकार के मंत्री और गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के निधन की खबर है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी.

मिली जानकारी के मुताबिक अचानक तबीयत खराब होने के बाद सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की सूचना सामने आ रही है.

गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर

मंत्री के निधन की खबर मिलते ही गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन की सूचना मिलते ही समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है. सुदिव्य कुमार सोनू झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं. गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती थी. 

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताया दुख

वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है. JMM ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"जिंदगी की क्षणभंगुरता…कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियाँ ही हमारे साथ हैं. जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार स्तब्ध और मर्माहत है. उनका जाना पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनके संघर्ष, सेवा और योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार एवं सभी साथियों को इस कठिन घड़ी में संबल दें. अंतिम जोहार."

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Published at : 06 Sep 2026 07:37 AM (IST)
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