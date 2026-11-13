सरायकेला: धारदार हथियार से महिला की हत्या, बॉडी से मांस के टुकड़े काटे! आरोपी जेठ गिरफ्तार

झारखंड के सरायकेला जिले में हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. यहां मंगलवार (10 नवंबर) की रात आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर अपने ही गांव की महिला की हत्या कर दी. यह घटना कुचाई प्रखंड के दलभंगा ओपी क्षेत्र के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र रोलाहातु पंचायत के जोम्बरो गांव के गांडकीदा टोला की है.

हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने मृतका के हाथ-पैर समेत शरीर के कई हिस्सों से मांस के टुकड़े भी काट लिये. बुधवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

रिश्ते में मृतका का जेठ है आरोपी

पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज स्वर्गियारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका की पहचान जोम्बरो गांव निवासी विश्वासी सोयट के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी पौलुश मुंडा रिश्ते में मृतका का जेठ बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को गांव के पास मेला लगा था. इस दौरान हॉकी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया था. विश्वासी सोय गांव के ही पौलुश मुंडा की पत्नी के साथ मेले में हड़िया बेचने गयी थी. शाम को पौलुश दोनों के हड़िया के बर्तन बाहंगी में लेकर घर लौट आया.

मामूली विवाद के बाद महिला की धारदार हथियार से हत्या

जानकारी के मुताबिक इसके बाद आरोपी और गांव के कुछ अन्य लोग एक साथ बैठकर शराब पीने लगे. देर रात अन्य लोग अपने-अपने घर चले गये, जबकि विश्वासी सोय वहीं रुक गयी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विश्वासी और पौलुश के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पौलुश ने धारदार हथियार से विश्वासी पर हमला कर दिया. हमले में उसकी मौत हो गयी. इसके बाद आरोपी ने शव को घर के बाहर फेंक दिया.

मृतका के शरीर से मांस के टुकड़े काटने का भी आरोप

बताया जाता है कि उसने मृतका के शरीर के कई हिस्सों से मांस के टुकड़े भी काट लिये थे. इन टुकड़ों को कथित तौर पर पकाकर खाने की तैयारी करने की चर्चा भी गांव में है. हालांकि, पुलिस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बुधवार (11 नवंबर) को ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल दलभंगा ओपी पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी नरसिंह मुंडा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की.

पुलिस ने घेराबंदी कर देर शाम आरोपी पौलुश मुंडा को गिरफ्तार कर लिया. मृतका के पति निर्मल सोय के बयान पर मामला दर्ज किया गया. गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया.

पति के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच जारी

महिला के पति निर्मल मुंडा की तलाश के दौरान घटना का खुलासा हुआ. सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. एसपी मनोज स्वर्गियारी के अनुसार, पति के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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