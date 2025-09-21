दुमका: दहेज में नहीं मिला ट्रैक्टर तो आगबबूला हुआ दामाद, ससुर को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड के दुमका में हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां दहेज में ट्रैक्टर नहीं मिलने से नाराज दामाद ने ससुर को डंडे से पीट-पीट कर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है. बताया जाता है कि करीब एक वर्ष पूर्व ही गांव में आरोपी ने प्रेम विवाह किया था लेकिन शादी के बाद आरोपी की नजर ससुर की संपत्ति पर थी और वो लगातार ट्रैक्टर की डिमांड कर रहा था.

ये घटना जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में उस वक्त घटी जब गोविंदपुर गांव निवासी रविन्द्र कापड़ी अपनी बेटी से मिलने उसी गांव में बेटी-दामाद के घर गया था. इसी दौरान विवाद होने पर दामाद सुधीर यादव (23) ने ससुर की बेरहमी से लाठी डंडे, पत्थर से पिटाई कर दी.

देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बुरी तरह से घायल शख्स को एंबुलेंस से समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया. देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ट्रैक्टर को लेकर अक्सर होता था ससुर-दामाद में झगड़ा

घटना के मुताबिक रविंद्र (ससुर) के पास अपना खुद का तीन ट्रैक्टर है. सुधीर अपने ससुर से एक ट्रैक्टर की मांग कर रहा था. जबकि रविन्द्र ने अपने दामाद को ट्रैक्टर देने से मना कर दिया था. इस बात को लेकर अक्सर उनलोगों में विवाद होता रहता था. एक दिन पहले रविन्द्र को पता चला कि उसकी बेटी को एपेंडिक्स की बीमारी हो गई. इसकी जानकारी पर वह अपनी बेटी से मिलने दामाद के घर गया था.

दामाद ने अपने घर में ससुर पर किया जानलेवा हमला

रविन्द्र अपनी बेटी से मिलने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए घर ले जाना चाहता था, लेकिन दामाद ने ज़िद पकड़ लिया कि अगर ट्रैक्टर नहीं मिला तो वो अपनी पत्नी को ले जाने नहीं देगा. इसी बात पर विवाद बढ़ने लगा और फिर दामाद ने अपने ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया. उसके पैर हाथ तोड़ डाले. गंभीर रूप से घायल ससुर को स्थानीय पीएचसी मे भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था को देखते हुये देवघर रेफर कर दिया, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने गांव की ही सोनम से किया था प्रेम विवाह

बताया जाता है कि हत्या के आरोपी दामाद ने एक साल पहले ही गांव के ही सोनम से प्रेम विवाह किया था. सोनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं. गांव में दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है. प्रेम विवाह के बाद सुधीर अपने ससुर की संपत्ति पर नजर बनाए बैठा था. वह अक्सर ससुर से ट्रैक्टर, जमीन की मांग करते रहता था. जबकि दामाद की गरीबी का ताना देते हुए रविन्द्र अपने दामाद को घर जमाई बनने पर ही उसे कुछ देने की बात कह रहा था.

पुलिस ने क्या कहा?

उधर, जिले के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार (Pitambar Singh Kherwar) ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, ''आरोपी ने अपने ससुर पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद गंभीर हालत देखकर देवघर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.''