झारखंड: जमशेदपुर के बिजनेसमैन का बेटा हुआ लापता, दूसरे जिले में लावारिस मिली कार

जमशेदपुर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक जाने-माने उद्योगपति का 24 वर्षीय बेटा रहस्यमय हालात में लापता हो गया है. 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

लापता युवक की पहचान कैरव गांधी के रूप में हुई है. वह बिष्टुपुर इलाके के उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे हैं. देवांग गांधी आदित्यपुर लघु उद्योग संघ (एएसआईए) के उपाध्यक्ष हैं और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स का कारोबार करते हैं.

कंपनी जाने के लिए घर से निकला था कैरव

परिजनों के अनुसार, कैरव गांधी मंगलवार दोपहर घर से अपनी कंपनी के कार्यालय जाने के लिए निकले थे. इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला. जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटे और उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया, तो परिवार ने चिंता जताई और पुलिस को सूचना दी.

सरायकेला-खरसावां जिले में लावारिस हालत में बरामद हुई कार

पुलिस जांच के दौरान कैरव की कार पड़ोसी सरायकेला-खरसावां जिले में लावारिस हालत में बरामद की गई. कार मिलने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है. पुलिस को शक है कि युवक किसी परेशानी में फंस सकता है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो.

मामले की हर पहलू पर की जा रही जांच

बिष्टुपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. युवक के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है. परिवार और कारोबारी जगत में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को कैरव गांधी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

