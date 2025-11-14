एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
Chapra Election Result 2025: छपरा में नहीं चल रहा खेसारी लाल यादव का जादू! BJP की छोटी कुमारी ने RJD प्रत्याशी को छोड़ा पीछे
छपरा में नहीं चल रहा खेसारी लाल यादव का जादू! BJP की छोटी कुमारी ने RJD प्रत्याशी को छोड़ा पीछे
छपरा में नहीं चल रहा खेसारी लाल यादव का जादू! BJP की छोटी कुमारी ने RJD प्रत्याशी को छोड़ा पीछे
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL