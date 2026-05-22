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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में खौफनाक वारदा! चलती ट्रेन से मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम को फेंका, यात्रियों ने दूसरे बच्चे को बचाया

झारखंड में खौफनाक वारदा! चलती ट्रेन से मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम को फेंका, यात्रियों ने दूसरे बच्चे को बचाया

Jharkhand News In Hindi: झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा–बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने अपने डेढ़ महीने के बच्चे को ट्रेन से फेंक दिया.

By : चंद्रमणि | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 May 2026 12:49 PM (IST)
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झारखंड की सरायकेला जिले में एक कलयुगी मां ने वह करके दिखाया जो ममता को शर्मसार कर रहा है. यह मामला तब का जब हावड़ा-बर्बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस राज खरसावां और महामली मारक स्टेशन से गुजर रही थी. दरहसल, चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा–बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक महिला पर अपने डेढ़ माह के मासूम बच्चे को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का आरोप लगा है. यह घटना राजखरसावां और महालीमरूप स्टेशन के बीच हुई, जहां रेल ट्रैक के किनारे नवजात का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

महिला ने दूसरे बच्चे को भी की ट्रेन से फेकने की कोशिश

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन में सफर कर रही महिला अचानक विचलित हो गई और उसने गोद में मौजूद बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया. घटना के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई. यात्रियों ने बताया कि महिला इसके बाद अपने करीब तीन वर्षीय दूसरे बच्चे को भी बाहर फेंकने की कोशिश करने लगी, लेकिन सतर्क यात्रियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर बच्चे की जान बचा ली. घटना के बाद यात्रियों ने महिला और उसके पति को पकड़ लिया और अगले स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के हवाले कर दिया. फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस दोनों मामले की जांच में जुटी हैं.

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महिला ने चार साल पहले की थी भाग कर शादी

महिला की पहचान पश्चिम सिंहभूम के मझगांव निवासी मुद्रावती गोप के रूप में हुई है, जबकि उसके पति ने अपना नाम शाहबुद्दीन बताया है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि करीब चार साल पहले दोनों घर से भागकर साथ रहने लगे थे. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला ने इस खौफनाक घटना को अंजाम क्यों दिया?

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About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
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Published at : 22 May 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Saraikela News Jharkhand News
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