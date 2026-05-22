झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान, एक सीट 2025 से ही है खाली

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी. मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. इनमें एक सीट दिवंगत शिबू सोरन की है जो वर्ष 2025 से खाली है महागठबंधन (INDIA) के खाते में मानी जा रही है. वहीं दूसरी सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश की है, जिनका कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है. राज्य के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी-अपनी सीटें बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

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झारखंड विधानसभा के समीकरण क्या है?

झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं. इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं. वहीं विपक्षी गठबंधन के पास कुल 24 सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 21, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 1, जनता दल यूनाइटेड का 1 और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का 1 विधायक है. इसके अलावा सदन में 1 निर्दल विधायक भी शामिल है.