राघव चड्ढा पर कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान- 'राजनीति में खरीद-फरोख्त...'

Raghav Chadha News: राघव चड्ढा पर इरफान अंसारी का बड़ा बयान- 'राजनीति में खरीद-फरोख्त...'
Irfan Ansari on Raghav Chadha: राघव चड्ढा के बीजेपी जॉइन करने पर इरफान अंसारी ने कहा कि राजनीति में खरीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए और अन्य पार्टियों को इससे बचना चाहिए.
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसदों के AAP छोड़कर BJP में शामिल होने पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति में खरीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए और अन्य पार्टियों को इससे बचना चाहिए. अगर आप BJP के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो ठीक है."
इरफान अंसारी ने आगे कहा, "मेरे अनुभव और अवलोकन के आधार पर मैं कह रहा हूं कि विभिन्न पार्टियों के मूल नेताओं को सही ढंग से समझा नहीं जा रहा है. बाहर से आने वाले, अवसरवादी और पार्टी से निकाले गए या पार्टी छोड़ चुके नेताओं को BJP स्वीकार कर रही है. अगर आप अभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपकी नीतियां, आपके सिद्धांत और आपकी विचारधारा कहां है?"
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Source: IOCL