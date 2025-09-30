झारखंड के जमशेदपुर शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ाबासा में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में अपने ही दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 22 वर्षीय अजय उर्फ झंटू के रूप में हुई है, जो हार्डवेयर स्टोर में काम करता था. पुलिस ने हत्या के आरोपी संदीप कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही दबोच लिया.

इस घटना को लेकर मंगलवार (30 सितंबर) को इलाके में सनसनी फैल गई है. वारदात सोमवार आधी रात के बाद की है. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम संदीप अपने दोस्त अजय को अपने कमरे पर ले गया. वहां उसे शराब पिलाई गई. देर रात जब अजय नशे की हालत में था, संदीप ने धारदार हथियार चापड़ से उस पर हमला कर दिया. हमले में अजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.

खून से लथपथ मिला अजय

अजय की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, जबकि आरोपी संदीप वहीं मौजूद था. लोगों ने तुरंत संदीप को पकड़ लिया और गोलमुरी थाने की पुलिस को सूचना दी. घायल अजय को तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चापड़ बरामद कर लिया है.

तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में की हत्या

गोलमुरी थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार, आरोपी संदीप ने तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में दोस्त की हत्या की है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की मंशा स्पष्ट हो सके. स्थानीय लोगों के अनुसार, अजय अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. कुछ महीने पहले ही उसके पिता की बीमारी से मौत हो चुकी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.