छत्तीसगढ़ के पूर्वी सिंहभूम में पोटका थाना की महिला चौकीदार की उसके प्रेमी ने गला रेतकर हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने आत्महत्या कर ली. सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि महिला चौकीदार के शादी करने से इनकार करने पर गुस्साए शख्स ने यह खौफनाक कदम उठाया.

आरोपी प्रेमी ने खुदकुशी करने के पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वीडियो में प्रेमी ने पोटका थाना प्रभारी पर महिला चौकीदार का संबंध होने का आरोप लगाया है और इसे ही हत्या करने का कारण बताया है.

9 साल से साथ थे महिला चौकीदार और प्रेमी

प्राप्त जानकारी के अनुसार पोटका थाना में 25 वर्षीय ज्योतिका हेंब्रम चौकीदार के पद पर 2025 में ही बहाल हुई थी. मंगलवार को भी वह ड्यूटी जा रही थी. तभी 28 वर्षीय प्रेमी गणेश माझी ने उसे फोन कर बुलाया और गला रेत कर हत्या कर दी. वीडियो में प्रेमी गणेश माझी ने हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि पिछले 9 साल से दोनों में संबंध था, लेकिन बीते दिनों पोटका थाना प्रभारी से संबंध होने का पता चला. इस कारण ही उसने वारदात को अंजाम दिया.

यह घटना जादूगोड़ा मेन रोड के पास मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे के बीच हुई बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने वर्दी में चौकीदार को सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में देखा, तो पोटका पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.