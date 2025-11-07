हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडIPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार

IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार

Jharkhand Acting DGP: वरिष्ठ IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा को झारखंड का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है. अनुराग गुप्ता का इस्तीफा गृह विभाग ने स्वीकार कर लिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की वरिष्ठ अधिकारी तदाशा मिश्रा को गुरुवार (6 नवंबर) को झारखंड का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया. एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद यह नियुक्ति की गई.

अधिसूचना में कहा गया है, 'झारखंड के गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव तदाशा मिश्रा को ट्रांसफर कर अगले आदेश तक उनके मौजूदा वेतनमान में प्रभारी महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया जाता है.' तदाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं.

अनुराग गुप्ता ने लिया VRS

इस बीच, सरकार ने डीजीपी पद से अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. अधिसूचना में कहा गया है, 'अनुराग गुप्ता, आईपीएस (1990) और डीजीपी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है. गुप्ता को छह नवंबर 2025 से सेवानिवृत्त माना जाएगा.'

अनुराग गुप्ता को चुनाव आयोग ने DGP पद से हटाया था

अनुराग गुप्ता, जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने झारखंड के डीजीपी पद से हटा दिया था, को हेमंत सोरेन सरकार ने नवंबर 2024 में अतिरिक्त डीजीपी नियुक्त किया था.

 

 

Published at : 07 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Tags :
DGP Jharkhand News
