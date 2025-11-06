झारखंड सरकार पर BJP का 'आरोप पत्र', एक साल पूरे होने पर लगाए ये गंभीर आरोप

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की झारखंड इकाई ने राज्य की झामुमो नीत गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर ‘आरोप पत्र’ जारी करने का निर्णय लिया है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

बीजेपी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ‘आरोप पत्र’ का मसौदा तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है.

सरकार की विफलताओं को करेगी उजागर

राज्य बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने समिति की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘पार्टी ‘आरोप पत्र’ के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी. राज्य के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)के नेतृत्व वाली सरकार के तहत नहीं पूरे किये गए वादों, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की स्थिति में गिरावट से परेशान हैं.’’

'किसानों के खिलाफ कदम उठाने की सोच रही है हेमंत सरकार'

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हेमंत सरकार फिर से किसानों के खिलाफ कदम उठाने की सोच रही है. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाले बोनस में कमी लाने की योजना बनी है. सरकार लगातार किसानों को धोखा दे रही है. चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार ने धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का वचन दिया था. लेकिन असल में खरीद सिर्फ 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई. अब उसमें भी 19 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती का नया प्रस्ताव आया है.

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि किसानों के अधिकारों पर हमला बंद करें. यदि एक पैसे की भी कटौती हुई तो भाजपा आपकी सरकार का समर्थन हटा लेगी. किसानों के हक में कोई समझौता मंजूर नहीं.

सात सदस्यीय समिति में इन नेताओं का नाम है शमिल

सात सदस्यीय समिति में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप साही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद गीता कोरा और अंत्योदय के संपादक रवींद्र नाथ किशोर शामिल हैं.

झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इस महीने अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करेगी.

14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी हेमंत सोरेन

झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर, 2024 को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. पिछले साल 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वाम गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती थीं.