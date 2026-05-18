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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडGiridih News: शर्ट-पैंट और सनग्लास में आया चोर CCTV में कैद, मिनटों में स्कूटी चोरी कर हुआ फरार

Giridih News: शर्ट-पैंट और सनग्लास में आया चोर CCTV में कैद, मिनटों में स्कूटी चोरी कर हुआ फरार

Giridih News In Hindi: गिरिडीह में एक चोर फॉर्मल लुक में स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया. युवक फॉर्मल शर्ट-पैंट और आंखों पर सनग्लास लगाए हुआ था.

By : पंचानंद राय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 May 2026 04:05 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह में अब चोर भी फॉर्मल लुक में चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं. शहर के बक्सीडीह रोड पर दिनदहाड़े एक युवक ने बेहद शातिर अंदाज में स्कूटी चोरी कर ली. युवक फॉर्मल शर्ट-पैंट और आंखों पर सनग्लास लगाए हुए था, जिससे पहली नजर में कोई भी उसे सामान्य व्यक्ति समझ सकता था. हालांकि उसने कोट-टाई नहीं पहनी थी, लेकिन उसका पूरा हुलिया इतना सभ्य दिख रहा था कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ. उसकी पूरी करतूत पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

CCTV फुटेज देखकर सभी रह गए हैरान

जानकारी के मुताबिक मेट्रोस गली निवासी आयुष कुमार सुबह अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर दुकान के अंदर चला गया था. मगर कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो स्कूटी गायब थी. पहले उसने आसपास काफी तलाश की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो CCTV फुटेज खंगाली गई और फुटेज देखकर सभी हैरान रह गए.

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फॉर्मल कपड़ों में चोर पहले घूमकर कर रहा रेकी 

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फॉर्मल कपड़ों में युवक पहले स्कूटी के आसपास घूमकर रेकी करता है. वह काफी देर तक इधर-उधर नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा. इसके बाद वह आराम से स्कूटी पर बैठ जाता है और कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो. मौका मिलते ही चोर लॉक तोड़कर, स्कूटी स्टार्ट कर, वहां से फरार हो जाता है. पीड़ित ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 18 May 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
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