JPSC परीक्षा धांधली मामला: आरोपी का खुलासा, हर एग्जाम की कीमतें तय

राजधानी रांची में JPSC और JSCC परीक्षाओं में कथित धांधली की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) द्वारा किया जा रहा है. इस मामले में आरोपी अभय तिवारी को हिरासत में लेकर CID पूछताछ कर रही है. इस पूछताछ में अभय ने चौंका देने वाले दावे किये हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभय तिवारी ने रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में दावा किया है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते थे, इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिये भी मोटी रकम ली जाती थी. इसके साथ ही आरोपी ने JPSC 11वीं व JPSC 13वीं परीक्षा समेत CDPO परीक्षा में भी कथित लेनदेन की जानकारी दी.

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अभय का खुलासा हर एग्जाम को लेकर तय थी कीमतें

अभय ने पूछताछ दावा किया कि प्रीलिम्स पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 6-7 लाख रुपये और अनुसूचित जाति (SC)-अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थियों से 3 -4 लाख रुपये तक वसूले जाते थे. इसके बाद फाइनल सेलेक्शन के लिए 50 से 55 लाख रुपये तक का रेट तय था. आरोपी ने पूछताछ मेंयह भी दावा किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के इंटरव्यू में आधा दर्जन अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया था. इसके एवज में प्रति कैंडीडेट 12-13 लाख रुपए तक वसूले गए थे.

CDPO परीक्षा के लिए रेट थे तय

CID की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) परीक्षा पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपये का कथित रेट तय था. आरोपी ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) में हुई धांधली में अधिकारियों से लेकर सदस्यों, कोचिंग संस्थाओं, TDPL से जुड़े लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है. अभय तिवारी ने पूछताछ में JPSC से जुड़े कथित सिंडिकेट की जानकारी भी दी और JPSC की 11वीं व 13वीं परीक्षा में कथित लेनदेन की बात स्वीकार की है.

CID ने दावों की नहीं की पुष्टी

हालांकि, CID ने अभय तिवारी के दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. CID ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभय तिवारी के आरोपों में कितनी सच्चाई है. पूछताछ से मिली जानकारी के बाद CID इन नामों और कथित लेनदेन की कड़ियों को खंगाल सकती है. फिलहाल अभय तिवारी CID रिमांड पर है.

परीक्षा का संचालन कराने वाली कंपनी TDPL के तत्कालीन मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने CID द्वारा पूछताछ में बड़े दावे कर रहा है. बता दें कि अभय तिवारी JPSC घोटाले में मुख्य आरोपी है. उसपर आरोप हैं कि उसने धोखाधड़ी से 13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं.

JPSC 11वीं व 13 वीं परीक्षा पर भी सवाल

दरअसल, सरकारी नौकरी में जाने से पहले अभय तिवारी TDPL में काम करता था. झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी) के पद पर तैनात रहे अभय तिवारी को CID ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. बता दें राज्य सरकार 14वीं JPSC पीटी परीक्षा रद्द करने को तैयार है, लेकिन अभय के दावों से JPSC 11वीं व 13 वीं परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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