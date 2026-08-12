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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट: छात्रों के प्रदर्शन स्थल की काटी गई बिजली? हेमंत सरकार पर आरोप

रांची प्रोटेस्ट: छात्रों के प्रदर्शन स्थल की काटी गई बिजली? हेमंत सरकार पर आरोप

Ranchi Protest Day 20: जेपीएससी में अनियमितता के खिलाफ रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के धरना स्थल पर देर रात हलचल देखने को मिली. छात्रों का दावा है कि पंडाल की बिजली काटी गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Aug 2026 10:55 AM (IST)
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झारखंड के रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर 20वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान छात्रों ने स्टेडियम की बिजली काटे जाने का दावा कर दिया है. छात्रों का दावा है कि पंडाल की बिजली काटी गई है.

जेपीएससी में अनियमितता के खिलाफ रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के धरना स्थल पर देर रात हलचल देखने को मिली. आरोप है कि पुलिस के अधिकारी अंधेरे में छात्रों को धरनास्थल से हटाने के लिए पहुंचे थे. पुलिस पर छात्रों के प्रदर्शन को हटाने का आरोप है. इस दौरान बिजली काटे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं.

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झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा?

मामले पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू का बयान सामने आया है. उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, "झारखंड में सत्ता की मलाई खा रहे तो अलग ही मुद्दा लगेगा. रात में पुलिस जाती है बिजली काटने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, "आज तक विधानसभा चलनी थी क्यों 1 दिन पहले बंद कर दी गई. सरकार डर गई है. इस मामले की सीबीआई जांच करानी ही पड़ेगी.

अभी भी अनशन पर हैं देवेंद्र नाथ महतो

अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो अब भी अनशन पर हैं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है. महतो राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. आंदोलनकारी छात्रों द्वारा रांची में झारखंड विधानसभा तक निकाले गए मार्च में शामिल होने के बाद महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस दौरान तीन-चार अभियार्थियों का स्वास्थ्य चेक किया गया है. फिलहाल सभी की हालात अभी सामान्य हैं. किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की अभी जरूरत नहीं है. एक सप्ताह से अधिक समय से अनशन कर रहे दो प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है.

डॉक्टर ने दी छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी

सदर अस्पताल के डॉक्टर एस.के. झा कहते हैं, "हमने गुरुवार सुबह छात्रों की जांच की. जिनकी हमने जांच की, वे सभी अभी स्थिर स्थिति में हैं. कोई नई शिकायत नहीं है. ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल समेत सभी पैरामीटर सामान्य हैं. जो लोग थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और उन्हें दवाएं व बुनियादी मेडिकल देखभाल दी जा रही है."

छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में निकाला जुलूस

जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और सोमवार को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों का आंदोलन मंगलवार की शाम को एक अलग रूप में नजर आया.

आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मौन जुलूस निकाला. करीब दो किलोमीटर के इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. कई छात्रों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, जबकि कुछ ने मुंह पर अंगुली रखकर मौन विरोध का संदेश दिया

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
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