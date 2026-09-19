गिरिडीह में छात्रों से मारपीट के बाद तनाव, पांच थानों की पुलिस तैनात

गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के जमडीहा गांव में दो छात्रों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. घटना में दो छात्र घायल हो गए और इसके बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. हालात को नियंत्रित करने के लिए देवरी, हीरोडीह, घोड़ाथंबा, राजधनवार और भेलवाघाटी समेत कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा है.

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे चंदन कुमार साव और चंदन कुमार वर्मा कोचिंग सेंटर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में विवाद हुआ और दोनों छात्रों के साथ मारपीट की गई. घटना में घायल दोनों छात्रों को पुलिस की मदद से देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया.

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घटना को लेकर घायल छात्र के पिता महेंद्र साव ने बताया कि मेरा बेटा कोचिंग जा रहा था. इस दौरान अचानक हमला कर दिया और बताया गया कि तलवार लोहे का रात और चाकू से हमला किया गया है. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

घटना में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार

खोरीमहुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के अनुसार, मामले में कुल छह लोगों के नाम सामने आए हैं. इनमें से पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. वहीं, इस पूरी घटना ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

सवाल यह है कि अगर दो छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और फिर गांव में तनाव तक पहुंच गया, तो समय रहते पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या क्षेत्र में पुलिस की नियमित गश्ती पर्याप्त है? और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी और निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी

वहीं, स्थानीय ग्रामीणों में भी घटना को लेकर नाराजगी है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार विवाद और घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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