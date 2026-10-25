PM मोदी पर खरगे के बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण, जनता बर्दाश्त...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है. अब इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा से लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने खरगे के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता इस तरह के व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.

रांची में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, ''हम इस तरह की भाषा की कड़ी निंदा करते हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है.''

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Union Minister Annapurna Devi says, "We strongly condemn such language. Mallikarjun Kharge ji is a senior and experienced leader and the national president of the Congress party. It is deeply unfortunate that such language has been used against the Prime Minister of the country. However, the people of this nation are well aware of the culture of the party he belongs to, a culture of hurling abuses. Sometimes, they use abusive language against the Prime Minister's late mother, and at other times, they target the Prime Minister himself. The people of this country will never tolerate such behaviour. In fact, this is one of the main reasons the Congress party is losing ground. We condemn this in the strongest possible terms." — ANI (@ANI) October 25, 2026

कांग्रेस पार्टी का संस्कार गाली देने का ही रहा है- अन्नपूर्णा देवी

उन्होंने आगे कहा, ''देश की जनता जानती है कि वो जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का संस्कार गाली देने का ही रहा है. कांग्रेस के सफाया होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है. कभी पीएम मोदी की माता जी के बारे में गाली देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं. देश की जनता इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.''

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा था?

पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन के दौरान हंगामा मच गया. दरअसल खरगे रविवार (25 अक्टूबर) को डॉ. कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि PM मोदी कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर मल्लिकार्जुन खरगे ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''मोदी का बाप भी जाएगा.''

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