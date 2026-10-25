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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडPM मोदी पर खरगे के बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण, जनता बर्दाश्त...'

PM मोदी पर खरगे के बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण, जनता बर्दाश्त...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि हम इस तरह की भाषा की कड़ी निंदा करते हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है. अब इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा से लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने खरगे के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता इस तरह के व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.

रांची में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, ''हम इस तरह की भाषा की कड़ी निंदा करते हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है.''

कांग्रेस पार्टी का संस्कार गाली देने का ही रहा है- अन्नपूर्णा देवी

उन्होंने आगे कहा, ''देश की जनता जानती है कि वो जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का संस्कार गाली देने का ही रहा है. कांग्रेस के सफाया होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है. कभी पीएम मोदी की माता जी के बारे में गाली देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं. देश की जनता इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.''

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा था?

पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन के दौरान हंगामा मच गया. दरअसल खरगे रविवार (25 अक्टूबर) को डॉ. कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि PM मोदी कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर मल्लिकार्जुन खरगे ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''मोदी का बाप भी जाएगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge Annapurna Devi JHARKHAND NEWS
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