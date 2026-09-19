रांचीः BIT मेसरा हॉस्टल में M.Sc. छात्रा की मौत, डायरी से खुलेगा राज!

रखंड के रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा के हॉस्टल नंबर-9 में शुक्रवार (18 सितंबर 2026) देर रात M.Sc. की छात्रा अंजलि मृत मिली. घटना की सूचना मिलने के बाद BIT थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन छात्रा की एक डायरी बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार अंजलि BIT मेसरा में M.Sc. की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल नंबर-9 में रहती थी. देर रात उसके मृत मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद आवश्यक जांच-पड़ताल की गई और शव को कब्जे में लिया गया. पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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सुसाइड नोट नहीं, डायरी मिली

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. हालांकि, छात्रा की डायरी मिली है. पुलिस के मुताबिक, डायरी में लिखी कुछ बातों से संकेत मिलता है कि अंजलि पारिवारिक समस्याओं को लेकर तनाव में थी. शुरुआती जांच में पुलिस इसी पहलू को घटना से जोड़कर देख रही है. हालांकि, इसे अभी मौत का अंतिम कारण नहीं माना गया है.

पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस के मुताबिक छात्रा की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डायरी की सामग्री की भी जांच कर रही है. साथ ही मौत से पहले की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

पहले भी सामने आ चुके हैं हॉस्टल हादसे

रांची में हॉस्टल और आवासीय संस्थानों में छात्राओं से जुड़ी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. इसी साल जून में लालपुर क्षेत्र के एक गर्ल्स हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्रा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी.

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