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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांचीः BIT मेसरा हॉस्टल में M.Sc. छात्रा की मौत, डायरी से खुलेगा राज!

रांचीः BIT मेसरा हॉस्टल में M.Sc. छात्रा की मौत, डायरी से खुलेगा राज!

रांची के BIT मेसरा हॉस्टल नंबर-9 में M.Sc. छात्रा अंजलि मृत मिली. पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन डायरी में पारिवारिक तनाव का जिक्र है. पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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रखंड के रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा के हॉस्टल नंबर-9 में शुक्रवार (18 सितंबर 2026) देर रात M.Sc. की छात्रा अंजलि मृत मिली. घटना की सूचना मिलने के बाद BIT थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन छात्रा की एक डायरी बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार अंजलि BIT मेसरा में M.Sc. की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल नंबर-9 में रहती थी. देर रात उसके मृत मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद आवश्यक जांच-पड़ताल की गई और शव को कब्जे में लिया गया. पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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सुसाइड नोट नहीं, डायरी मिली

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. हालांकि, छात्रा की डायरी मिली है. पुलिस के मुताबिक, डायरी में लिखी कुछ बातों से संकेत मिलता है कि अंजलि पारिवारिक समस्याओं को लेकर तनाव में थी. शुरुआती जांच में पुलिस इसी पहलू को घटना से जोड़कर देख रही है. हालांकि, इसे अभी मौत का अंतिम कारण नहीं माना गया है.

पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस के मुताबिक छात्रा की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डायरी की सामग्री की भी जांच कर रही है. साथ ही मौत से पहले की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

पहले भी सामने आ चुके हैं हॉस्टल हादसे

रांची में हॉस्टल और आवासीय संस्थानों में छात्राओं से जुड़ी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. इसी साल जून में लालपुर क्षेत्र के एक गर्ल्स हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्रा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 19 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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