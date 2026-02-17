दुमका नगर निकाय चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में, सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच टक्कर

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिगुल बजते ही चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. हर कोई मतदाताओं को रिझाने के लिए लुभावने वादे कर रहा है और अपनी-अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहा है. उपराजधानी दुमका में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 18 प्रत्याशियों में धुंआधार मचा हुआ है. सब अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को रिझान में लगे हुए हैं.

लेकिन इन सबके बीच लड़ाई दो प्रमुख उम्मीदवारों सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच सिमटती दिख रही है. दोनों प्रतिद्वंदी काफी ताकतवर हैं और अपनी-अपनी जीत का दावा भर रहे हैं.

पहली बार चुनाव लड़ रहे सुमित कुमार

दुमका की इस लड़ाई में दो चेहरे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं एक है सुमित कुमार और दूसरा अभिषेक चौरसिया. माड़वाड़ी समाज से आने वाले युवा प्रत्याशी सुमित कुमार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. सुमित का दावा है कि वे दुमका के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे. वे अपनी 'एकतरफा जीत' का दम भरते हुए जनता के बीच विकास का विजन लेकर जा रहे हैं. बड़ी संख्या में उनके समर्थक जीत को लेकर उत्साहित हैं.

1700 वोटों से हार गए थे अभिषेक चौरसिया

वही दूसरी तरफ हैं अनुभवी खिलाड़ी अभिषेक चौरसिया. वे दो बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं. हालांकि, पिछले उपाध्यक्ष चुनाव में उन्हें मात्र 1700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे हार से टूटे नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर लौटे हैं. उन्हें चुनाव जीतने की रणनीति बखूबी पता है और वे जनता के भरोसे के दम पर एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं.

जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे अब प्रचार जोर पकड़ रहा है. जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि दुमका की जनता इस बार 'युवा जोश' को मौका देती है या फिर 'अनुभवी चेहरे' पर अपना भरोसा जताती है.