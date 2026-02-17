हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडदुमका नगर निकाय चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में, सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच टक्कर

दुमका नगर निकाय चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में, सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच टक्कर

Dumka News: लड़ाई में दो चेहरे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं एक है सुमित कुमार और दूसरा अभिषेक चौरसिया. माड़वाड़ी समाज से आने वाले युवा प्रत्याशी सुमित कुमार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं.

By : विकास साह | Updated at : 17 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिगुल बजते ही चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. हर कोई मतदाताओं को रिझाने के लिए लुभावने वादे कर रहा है और अपनी-अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहा है. उपराजधानी दुमका में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 18 प्रत्याशियों में धुंआधार मचा हुआ है. सब अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को रिझान में लगे हुए हैं.

लेकिन इन सबके बीच लड़ाई दो प्रमुख उम्मीदवारों सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच सिमटती दिख रही है. दोनों प्रतिद्वंदी काफी ताकतवर हैं और अपनी-अपनी जीत का दावा भर रहे हैं.

पहली बार चुनाव लड़ रहे सुमित कुमार

दुमका की इस लड़ाई में दो चेहरे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं एक है सुमित कुमार और दूसरा अभिषेक चौरसिया. माड़वाड़ी समाज से आने वाले युवा प्रत्याशी सुमित कुमार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. सुमित का दावा है कि वे दुमका के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे. वे अपनी 'एकतरफा जीत' का दम भरते हुए जनता के बीच विकास का विजन लेकर जा रहे हैं. बड़ी संख्या में उनके समर्थक जीत को लेकर उत्साहित हैं.

1700 वोटों से हार गए थे अभिषेक चौरसिया

वही दूसरी तरफ हैं अनुभवी खिलाड़ी अभिषेक चौरसिया. वे दो बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं. हालांकि, पिछले उपाध्यक्ष चुनाव में उन्हें मात्र 1700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे हार से टूटे नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर लौटे हैं. उन्हें चुनाव जीतने की रणनीति बखूबी पता है और वे जनता के भरोसे के दम पर एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं.

जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे अब प्रचार जोर पकड़ रहा है. जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि दुमका की जनता इस बार 'युवा जोश' को मौका देती है या फिर 'अनुभवी चेहरे' पर अपना भरोसा जताती है.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Municipal Election Dumka News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
दुमका नगर निकाय चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में, सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच टक्कर
दुमका नगर निकाय चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में, सुमित कुमार और अभिषेक चौरसिया के बीच टक्कर
झारखंड
'जब संसद में खड़ा होता हूं तो कांग्रेस का पसीना...', राहुल गांधी पर दिए बयान पर भी बोले निशिकांत दुबे
'जब संसद में खड़ा होता हूं तो कांग्रेस का पसीना...', राहुल गांधी पर दिए बयान पर भी बोले निशिकांत दुबे
झारखंड
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात में है शिव बारात का आयोजन
महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात में है शिव बारात का आयोजन
झारखंड
झारखंड में होगा सियासी बदलाव? कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी के दावे से बढ़ी हलचल
झारखंड में होगा सियासी बदलाव? कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी के दावे से बढ़ी हलचल
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
महाराष्ट्र
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget