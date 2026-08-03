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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में एग्जाम विवाद गहराया, अनिश्चितकाली भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता

झारखंड में एग्जाम विवाद गहराया, अनिश्चितकाली भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता

Jharkhand Student Protest: प्रदर्शनकारी 14वीं PT परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की मांग कर रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. JPSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा आंदोलन रविवार को और तेज हो गया, जब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है.

प्रदर्शनकारी 14वीं PT परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की व्यापक जांच की मांग कर रहे हैं. महतो ने कहा है कि सरकार को घुटनों पर लाकर रहेंगे और इस मामले में जबतक सरकार मांगे नहीं मांगती उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी. 

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महतो ने क्या कहा?

भूख हड़ताल की घोषणा करते हुए महतो ने कहा, "14वीं प्रीलिमिनरी टेस्ट (PT) का रिज़ल्ट पिछले महीने की 2 तारीख को आया था. ठीक एक महीने पहले  और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ. हमने 5 जुलाई को यह आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को गवर्नर से मिले और 8 जुलाई को पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. हम 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिले और सबूत सौंपे, जिसके बाद सरकारी कार्रवाई शुरू हुई. जैसे-जैसे JPSC की जांच आगे बढ़ी, कई बड़े खुलासे हुए. कई लोग गिरफ्तार हुए हैं."

महतो ने आगे कहा, "हमने अपने 'सत्याग्रह' के पांचवें दिन 'संविधान मार्च' भी निकाला. हालांकि, हमने जो मेमोरेंडम सौंपा था, उसमें बताई गई मांगें अभी तक पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं. हमने CBI की जांच की मांग की थी, लेकिन CID की जांच शुरू की गई. झारखंड सरकार और कमीशन का मौजूदा रवैया राज्य भर के स्टूडेंट्स का हौसला तोड़ रहा है."

महतो ने JPSC में रिफॉर्म की मांग की 

रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का हौसला बनाए रखने और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आज 'सत्याग्रह' के नौवें दिन खाना-पीना छोड़कर भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं. हमारा उद्देश्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाना है. और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करवाना है. इसके साथ ही JPSC के रिफॉर्म के लिए सरकार को मजबूर करेंगे. उन्होंने अंत में कहा कि मैं सुनिश्चित करुंगा कि सरकार घुटनों पर आ जाए और छात्रों की जायज मांगों को पूरा कते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर भी महतो ने छात्रों के न्याय के लिए संकल्प को दोहराया है. उन्होंने लिखा, 'जब तक JPSC-JSSC भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. शरीर थक सकता है, लेकिन न्याय के लिए हमारा संकल्प नहीं.'

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Aug 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Student Protest JPSC Indefinite Strike Jharkhand News
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