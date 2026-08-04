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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC एग्जाम विवाद: 18 ठिकानों पर CID रेड, कल्पना सोरेन बोलीं- 'सरकार निकालेगी समाधन'

JPSC एग्जाम विवाद: 18 ठिकानों पर CID रेड, कल्पना सोरेन बोलीं- 'सरकार निकालेगी समाधन'

Ranchi Student Protest: CID ने पुलिस के सात मिलकर प्रदेश के 18 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान कई महत्वपुर्ण दस्तावेज भी CID के हाथ  लगे हैं. CID ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 04 Aug 2026 02:14 PM (IST)
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झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और अनियमितताओं की जांच जारी है. इस मामले में राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की विशेष जांच टीम (SIT) लगातार एक्शन ले रही है.

अब CID ने पुलिस के सात मिलकर प्रदेश के 18 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान कई महत्वपुर्ण दस्तावेज भी CID के हाथ  लगे हैं. सोमवार (3 अगस्त) को CID ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. 

कल्पना ने कहा- छात्रों की समस्या के लिए कर रहे काम

वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन  JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.  JPSC को लेकर विरोध कर रहे झारखंड के छात्रों पर कल्पना ने कहा, "हेमंत सोरेन इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और झारखंड सरकार इस समस्या का समाधान खोजने के लिए काम कर रही है."

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CID ने की 18 जगहों पर छापेमारी

बता दें कि CID ने पुलिस की मदद से रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिलों में 18 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान JPSC परीक्षा में हुई अनियमितताओं से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए  हैं, जिनमें लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अलग-अलग बैंकों की पासबुक और चेकबुक, कई उम्मीदवारों की OMR शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड और मार्कशीट वगैरह शामिल हैं. 

CID की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अभय तिवारी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, जिनमें 2018 में पुलिस सब-इंस्पेक्टर पद के लिए हुई लिखित परीक्षा भी शामिल है. इन तथ्यों की पुष्टि और जांच के लिए, CID की SIT ने संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों से आरोपी की उम्मीदवारी से जुड़े सभी रिकॉर्ड जांच के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. CID अब यह जांच करेगी कि आरोपी जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ था कहीं उन परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. 

और किन परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका

जिनकी जानकारी CID ने मांगी है उनमें 2018 की झारखंड पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) लिखित परीक्षा, 2018 की CRPF हेड कांस्टेबल (लिखित व टाइपिंग) परीक्षा, 2013 में हुई भारतीय नौसेना (Navy) SSR भर्ती परीक्षा, 2014 की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ( BARC) सहायक पद की लिखित परीक्षा, 2018 की CRPF हेड कांस्टेबल (लिखित व टाइपिंग) परीक्षा, IRB कांस्टेबल लिखित परीक्षा, 11वीं–13वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं, जिसे अभय तिवारी ने पास की थी. CID इन परीक्षाओं से जुड़े रिकॉर्ड मंगाकर जांच करेगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 04 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Student Protest JMM Kalpana Soren Jahrkhand News
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