एक्सप्लोरर
BMC Election 2026 के नतीजों में ठाकरे बंधुओं की हार पर बीजेपी सांसद ने ली चुटकी, कहा- आकर मिलूंगा...
महाराष्ट्र की राजधानी मुबंई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका में ठाकरे बंधुओं की हार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसा है.
भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बृहन्मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हार पर चुटकी ली है
सोशल मीडिया साइट एक्स पर दुबे ने लिखा कि मुम्बई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
बॉलीवुड
‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
विश्व
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL