'मेरे माता-पिता का नाम SIR में कटा, मुझे इसकी...', लोकसभा में बोले BJP सांसद निशिकांत दुबे

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि SIR की प्रक्रिया में उनके माता-पिता का नाम कट गया. बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बात की उन्हें खुशी है क्योंकि उनके माता-पिता दिल्ली में रहते हैं और किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे.

EVM राजीव गांधी लेकर आए- निशिकांत दुबे

ईवीएम का जिक्र करते हुए गोड्डा से सांसद ने कहा, "ये ईवीएम कौन लेकर आई? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई. पहली बार 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए. 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा. 1961 और 1971 के सलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे. 1971 की जो रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले, जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, दोनों रिपोर्ट में ये कहा कि SIR की आवश्यकता है."

