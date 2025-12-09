हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'मेरे माता-पिता का नाम SIR में कटा, मुझे इसकी...', लोकसभा में बोले BJP सांसद निशिकांत दुबे

'मेरे माता-पिता का नाम SIR में कटा, मुझे इसकी...', लोकसभा में बोले BJP सांसद निशिकांत दुबे

Nishikant Dubey News: लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके माता-पिता का SIR में नाम कटा और इस बात की उन्हें खुशी है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 05:09 PM (IST)
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि SIR की प्रक्रिया में उनके माता-पिता का नाम कट गया. बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बात की उन्हें खुशी है क्योंकि उनके माता-पिता दिल्ली में रहते हैं और किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे. 

EVM राजीव गांधी लेकर आए- निशिकांत दुबे

ईवीएम का जिक्र करते हुए गोड्डा से सांसद ने कहा, "ये ईवीएम कौन लेकर आई? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई. पहली बार 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए. 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा. 1961 और 1971 के सलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे. 1971 की जो रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले, जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, दोनों रिपोर्ट में ये कहा कि SIR की आवश्यकता है."

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 09 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Nishikant Dubey Jharkhand News
