ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग

झारखंड: BJP का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग

झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने तथा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को लेकर कई जिलों के प्रशासनिक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 11 Sep 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार (11 सितंबर) को कई जिलों के प्रशासनिक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने तथा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की. इस प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी का चार दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन समाप्त हो गया जो 8 सितंबर से शुरू हुआ था.

रामगढ़ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग-23 से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में उन्होंने रामगढ़ के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. 

पूर्व सीएम ने युवाओं की आकांक्षाओं को कुचलने का लगाया आरोप 

प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य सरकार पर युवाओं की आकांक्षाओं को कुचलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रोजगार का इंतजार कर रहे झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.

बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी छात्रों के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी. देवघर में शिवलोक परिसर से एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा

23 अगस्त विरोध मार्च में 1,100 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज

धनबाद के विधायक राज सिन्हा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह और देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास समेत अन्य नेता प्रदर्शन में शामिल हुए. सिन्हा ने कहा कि सरकार जब तक छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. खूंटी और गोड्डा जिलों में भी इसी तरह के प्रदर्शन किए गए.

गौरतलब है कि 23 अगस्त को रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में विरोध मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद 50 से अधिक नामजद और 1,100 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कम से कम छह प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.

गिरिडीह पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर, वीडियो वायरल

Published at : 11 Sep 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
JHARKHAND POLITICS JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा
झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा
झारखंड
आधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा
आधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा
झारखंड
गिरिडीह पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर, वीडियो वायरल
गिरिडीह पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर, वीडियो वायरल
झारखंड
'आप हमेशा याद आएंगे भैया', सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से टूटे CM हेमंत सोरेन
'आप हमेशा याद आएंगे भैया', सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से टूटे CM हेमंत सोरेन
Advertisement

वीडियोज

UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
LIVE: पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म, अराघची भी मौजूद रहे
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget