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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा

झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा

झारखंड में SIR के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है. दावा किया गया है कि यहां तीन अफगानी नागरिक मतदाता हैं. अब इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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झारखंड स्थित जमशेदपुर में दावा किया गया है कि यहां तीन अफगानिस्तानी नागरिक मतदाता के तौर पर पाए गए हैं. दावा है कि तीनों के पास अफगानी पासपोर्ट भी है.

इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा, झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर से एक बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर आ रही है. हेमंत सोरेन की सरकार के समय वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिकों के नाम शामिल किए गए हैं. अभी SIR (विशेष पुनरीक्षण) का काम चल रहा है.

उन्होंने दावा किया कि इन तीनों अफगान नागरिकों के पास अफगान पासपोर्ट हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल कर लिए गए हैं. अब तक हमने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों के नाम शामिल होने की बात सुनी थी. ये लोग अफगानिस्तान से कैसे आ गए? चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR का काम हो रहा है. लेकिन चुनाव आयोग के पास अपना कोई तंत्र नहीं है.

शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मतलब हद्द हो गई. झारखंड की मतदाता सूची में अफगानिस्तान के तीन पासपोर्ट धारकों को जोड़ दिया गया. झारखंड में एसआईआर चल रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर. चुनाव आयोग की अपनी कोई अलग व्यवस्था नहीं होती.उसके निर्देश पर सारा काम राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी ही करते हैं.एसआईआर के काम में भी झारखंड सरकार के ही कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं.तुष्टिकरण करने वाली सरकार ने तो इस बात सारी सीमाएं पार कर दी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 09 Sep 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
JHARKHAND POLITICS Jharkhand SIR JHARKHAND NEWS
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