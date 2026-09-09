झारखंड में अफगानिस्तान के नागिरक वोटर? पासपोर्ट बरामद होने का भी दावा
झारखंड में SIR के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है. दावा किया गया है कि यहां तीन अफगानी नागरिक मतदाता हैं. अब इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं.
झारखंड स्थित जमशेदपुर में दावा किया गया है कि यहां तीन अफगानिस्तानी नागरिक मतदाता के तौर पर पाए गए हैं. दावा है कि तीनों के पास अफगानी पासपोर्ट भी है.
इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा, झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर से एक बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर आ रही है. हेमंत सोरेन की सरकार के समय वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिकों के नाम शामिल किए गए हैं. अभी SIR (विशेष पुनरीक्षण) का काम चल रहा है.
उन्होंने दावा किया कि इन तीनों अफगान नागरिकों के पास अफगान पासपोर्ट हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल कर लिए गए हैं. अब तक हमने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों के नाम शामिल होने की बात सुनी थी. ये लोग अफगानिस्तान से कैसे आ गए? चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR का काम हो रहा है. लेकिन चुनाव आयोग के पास अपना कोई तंत्र नहीं है.
शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मतलब हद्द हो गई. झारखंड की मतदाता सूची में अफगानिस्तान के तीन पासपोर्ट धारकों को जोड़ दिया गया. झारखंड में एसआईआर चल रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर. चुनाव आयोग की अपनी कोई अलग व्यवस्था नहीं होती.उसके निर्देश पर सारा काम राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी ही करते हैं.एसआईआर के काम में भी झारखंड सरकार के ही कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं.तुष्टिकरण करने वाली सरकार ने तो इस बात सारी सीमाएं पार कर दी.