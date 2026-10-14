JMM विधायक ने घर बुलाकर इंजीनियरों को पीटा! संजीव सरदार पर गंभीर आरोप

झारखंड में पोटका विधायक संजीव सरदार पर झाररखंड में स्वर्णरेखा परियोजना चांडिल नहर प्रमंडल के अभियंताओं ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. कार्यपालक अभियंता (EE) शिवराम गागराई और सहायक अभियंता (AE) विजय तिर्की ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि सोमवार को विधायक संजीव ने अचानक ही उन्हें बुलाया और उनसे सुंदरनगर में खरकई दांयी यूजीपीएल योजना को लेकर जानकारी मांगी थी.

अभियंताओं का आरोप है कि विधायक ने बातचीत के दौरान तैश में शिवराम गागराई और विजय तिर्की को थप्पड़ मार दिया. इससे झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ और डिप्लोमा अभियंत्रण सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है और विधायक से माफी की मांग की है.

क्या है आरोप?

कार्यपालक अभियंता (EE) शिवराम गागराई और सहायक अभियंता (AE) विजय तिर्की ने बताया कि सुंदरनगर में खरकई दांयी यूजीपीएल योजना को लेकर जानकारी मांगी गई थी. इसके साथ ही योजनाओं की जानकारी न देने और शिलान्यास न कराने को लेकर सवाल किए. इसपर अभियंताओं ने जवाब दिया कि इस योजना का शिलान्यास 2021 में ही हो चुका है. इतना कहते ही विधायक ने तैश में आकर विजय तिर्की को दो-तीन थप्पड़ लगा दिए. इसपर जब शिवराम गागराई उन्हें समझाने गए तो उन्हें भी विधायक ने थप्पड़ जड़ दिया. दोनों अभियंताओं का आरोप है कि इस दौरान विधायक ने उनके साथ गाली गलौज भी की. अब अभियंताओं का कहना है कि इस घटना के बाद से वो डरे हुए हैं और काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं.

अभियंताओं ने की माफी की मांग

झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ और डिप्लोमा अभियंत्रण सेवा संघ ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधायक संजीव से सार्वजनिक माफी की मांग की है और मामला कोर्ट तक ले जाने की चेतावनी भी दी है. इस घटना को लेकर डिप्लोमा अभियंत्रण सेवा संघ ने मंगलवार को निर्मल भवन में बैठक भी की थी. बैठक के दौरान संघ ने कहा कि इस घटना से दोनों अभियंता काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं. इससे अन्य अभियंताओं में भी डर का माहौल है और उनका कहना है कि इससे तो यही संदेश जाएगा कि कल को कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह से अपने इलाके के अभियंताओं पर हाथ उठा सकता है.

माफी मांगने तक विधायक का बहिष्कार

संघ ने कहा है कि जब तक विधायक संजीव मामले पर माफी नहीं मांगते उनका आंदोलन जारी रहेगा. अगर बीते दो दिनों में अगर विधायक द्वारा माफी के लिए नहीं बोला गया तो हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे एवं विधानसभा में भी इस चीज को उठाएंगे. इस मामले के खिलाफ अगले एक सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया जाएगा. इंजीनियर चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि विधायक को तब तक के लिए बहिष्कार करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम काला बिल्ला लगा कर प्रदर्शन करेंगे और लंबी छुट्टी पर जाएंगे. साथ ही कहा गया कि अगर अगले एक हफ्ते में JMM विधायक माफी नहीं मांगते तो एक और बैठक के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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