Video: दो ट्रकों के बीच घुसकर निकलने की कोशिश, कुचला गया बाइक सवार, झारखंड का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सड़क पर चलते हुए हम अक्सर समय बचाने के चक्कर में ऐसे जोखिम उठा लेते हैं, जिनका नतीजा जिंदगी तक बदल सकता है. झारखंड से सामने आई यह घटना उसी जल्दबाजी और लापरवाही की एक खौफनाक मिसाल है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर समझ आता है कि कैसे एक पल की गलत सोच किसी की जान पर भारी पड़ सकती है. यह पूरा हादसा सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी.

बिना सोचे-समझे ट्रकों के बीच घुसा बाइक सवार

वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पर दो बड़े ट्रक एक-दूसरे जा रहे थे. दोनों ट्रकों के बीच थोड़ा सा गैप था, जिसमें से एक बाइक सवार गुजरने की कोशिश करता है. भीड़भाड़ और भारी वाहनों के बीच से इस तरह निकलना वैसे ही बेहद खतरनाक होता है, लेकिन बाइक सवार बिना सोचे-समझे ट्रकों के बीच घुस जाता है.

Location : Jharkhand



Biker is not even aware of Blindspots and just squeezing through gaps !



Why can't we wait?



We value time more than life!



Some actions are irreversible!!@motordave2 pic.twitter.com/Pb0z5oxxu9 — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) November 14, 2025

जैसे ही वह दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करता है, पीछे वाला ट्रक अचानक आगे बढ़ता है और बाइक को टक्कर मार देता है. टक्कर लगते ही बाइक सवार संतुलन खोकर सड़क पर गिर जाता है. वीडियो में यह भी दिखता है कि गिरते ही वह बुरी तरह घायल हो जाता है. गिरने के बाद वह हिल भी नहीं पाता, जिससे अंदाजा होता है कि चोटें काफी गंभीर थीं.

बाइक सवार ने अपनी जान खुद खतरे में डाली-यूजर्स बोले

फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाइक सवार जिंदा है या नहीं. हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और मदद की कोशिश की. सोशल मीडिया पर इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने लिखा कि बाइक सवार ने अपनी जान खुद खतरे में डाली. कुछ लोगों ने कहा कि हमें समय से बड़ी चीज अपनी जिंदगी को नहीं मानना चाहिए. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि ब्लाइंड स्पॉट जैसे खतरों को समझे बिना भारी वाहनों के बीच जाने का यह नतीजा है.