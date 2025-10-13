हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडबिहार चुनाव के बीच देश के इस राज्य की सीमा पर सख्ती, 43 चौकियां बनाई, 10 जिलों में अलर्ट

बिहार चुनाव के बीच देश के इस राज्य की सीमा पर सख्ती, 43 चौकियां बनाई, 10 जिलों में अलर्ट

Jharkhand News : बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, झारखंड ने नकदी, शराब, मादक पदार्थ की अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए चौकियां बनाई जा रही हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 13 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की राजधानी रांची में को पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, झारखंड ने नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए अपने 10 सीमावर्ती जिलों में 43 जांच चौकियों का संचालन शुरू कर दिया है, जिनमें नौ नयी चौकियां भी शामिल हैं.यह कदम बिहार के औपचारिक अनुरोध के जवाब में उठाया गया है. बिहार में अगले महीने दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है.

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और महानिरीक्षक, अभियान (आईजी अभियान) माइकल राज ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में रणनीतिक स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने के बिहार के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले 10 जिलों में कुल 43 जांच चौकियां चालू की गयी हैं. यह चौकियां 24 घंटे काम करेंगी.

पुलिस की जांच हुई तेज 

राज ने कहा, “हमने मौजूदा 34 के अलावा नौ नयी जांच चौकी स्थापित की हैं. वर्तमान में, बिहार की सीमा से लगे सभी 10 जिलों में 43 सक्रिय जांच चौकियां हैं.” ये जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज. पुलिस के अनुसार, बिहार में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने तक कड़ी सतर्कता बरती जाएगी.

पुलिस अधीक्षक ने तैनात की विशेष टीम

अधिकारी ने कहा, “पारदर्शिता और कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी जांच चौकियों पर सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफी टीमें संयुक्त रूप से तैनात की जा रही हैं.”उन्होंने कहा कि इन उपायों के परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं. कोडरमा के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि बिहार ले जाई जा रही शराब की एक खेप के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम को चेकपोस्ट पर तैनात किया गया था.

जांच के दौरान गिरफ्तारी जारी 

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को एक कार की डिक्की में भारी मात्रा में भारत में बनी विदेशी शराब मिली. रांची के नामकुम निवासी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया. हजारीबाग जिले में पिछले सप्ताह चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेकपोस्ट पर एक कार से 16.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी.

चौपारण पुलिस थाने के प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया, “दिल्ली निवासी एक व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में नकदी रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मजिस्ट्रेट केदार साव द्वारा सत्यापन के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.” बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Ranchi News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
बिहार
RJD के गढ़ को चुनौती देने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव, जानें- महुआ सीट का समीकरण
RJD के गढ़ को चुनौती देने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव, जानें- महुआ सीट का समीकरण
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
हेल्थ
Early Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget