बिहार चुनाव के बीच देश के इस राज्य की सीमा पर सख्ती, 43 चौकियां बनाई, 10 जिलों में अलर्ट

झारखंड की राजधानी रांची में को पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, झारखंड ने नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए अपने 10 सीमावर्ती जिलों में 43 जांच चौकियों का संचालन शुरू कर दिया है, जिनमें नौ नयी चौकियां भी शामिल हैं.यह कदम बिहार के औपचारिक अनुरोध के जवाब में उठाया गया है. बिहार में अगले महीने दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है.

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और महानिरीक्षक, अभियान (आईजी अभियान) माइकल राज ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में रणनीतिक स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने के बिहार के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले 10 जिलों में कुल 43 जांच चौकियां चालू की गयी हैं. यह चौकियां 24 घंटे काम करेंगी.

पुलिस की जांच हुई तेज

राज ने कहा, “हमने मौजूदा 34 के अलावा नौ नयी जांच चौकी स्थापित की हैं. वर्तमान में, बिहार की सीमा से लगे सभी 10 जिलों में 43 सक्रिय जांच चौकियां हैं.” ये जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज. पुलिस के अनुसार, बिहार में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने तक कड़ी सतर्कता बरती जाएगी.

पुलिस अधीक्षक ने तैनात की विशेष टीम

अधिकारी ने कहा, “पारदर्शिता और कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी जांच चौकियों पर सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफी टीमें संयुक्त रूप से तैनात की जा रही हैं.”उन्होंने कहा कि इन उपायों के परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं. कोडरमा के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि बिहार ले जाई जा रही शराब की एक खेप के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम को चेकपोस्ट पर तैनात किया गया था.

जांच के दौरान गिरफ्तारी जारी

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को एक कार की डिक्की में भारी मात्रा में भारत में बनी विदेशी शराब मिली. रांची के नामकुम निवासी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया. हजारीबाग जिले में पिछले सप्ताह चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेकपोस्ट पर एक कार से 16.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी.

चौपारण पुलिस थाने के प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया, “दिल्ली निवासी एक व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में नकदी रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मजिस्ट्रेट केदार साव द्वारा सत्यापन के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.” बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.