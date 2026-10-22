झारखंड के गिरिडीह जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से जिले के चार थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की कुल 13 घटनाओं का खुलासा हुआ है.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोना-चांदी के आभूषण, नकदी, कांसा-पीतल के बर्तन, गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, बगोदर-सरिया और खोरीमहुआ अनुमंडल के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं.

कैसे पकड़ में आये चोर

इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में अभियान शुरू किया. इसी दौरान 16 अक्टूबर की रात सरिया थाना और भरकट्टा ओपी की पुलिस ने बगोदर में चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे संदिग्धों का पीछा किया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक पल्सर मोटरसाइकिल, ताला तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला लोहे का औजार, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए. इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

13 चोरी के मामलों का खुलासा

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर चोरी के अन्य सामान भी बरामद किए. पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान में करीब 24.5 ग्राम सोना, एक जोड़ी चांदी की पायल, 25 हजार रुपये नकद, लगभग 25 किलोग्राम कांसा और पीतल के बर्तन, दो गैस सिलेंडर, तीन मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से सरिया, धनवार, बिरनी और बगोदर थाना क्षेत्रों में दर्ज कुल 13 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जांच के दौरान चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़े सुराग भी मिल सकते हैं.

रांची: 'अपने पाप छुपाने का...', CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़की JMM