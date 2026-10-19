रांची: 'अपने पाप छुपाने का...', CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़की JMM

एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष लगातार हमलावर है. सोमवार (19 अक्टूबर) को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक बार फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब एक विश्वसनीय संस्था नहीं रह गई है. जब भी उस पर दबाव पड़ता है, वह अपने ही फैसलों से यू-टर्न ले लेती है.

उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जब से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध शुरू हुआ है, तब से आप देखिए आयोग ने कितने सुधार किए हैं. अपने ही किए गए कई कामों को खुद ही अनुचित बताया और फिर उसे सुधारा. इससे साफ है कि आयोग दबाव में काम कर रहा है. अब वह जो कुछ भी कर रही है, वह अपने किए गए पापों को छुपाने का प्रयास मात्र है."

जेएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनाव और जनादेश से होता है, यह सभी जानते हैं. लेकिन जब जनादेश से सरकार न हटे, तो दूसरा रास्ता जन आंदोलन ही बचता है.

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'कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यापक आंदोलन हो'

उन्होंने ये भी कहा, "जब जनादेश न मिले, तो रास्ता यही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक व्यापक आंदोलन हो, एक क्रांति हो. जन दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा. जिस तरह के कुकृत्यों में केंद्र सरकार लिप्त है और जिस तरह वोट चोरी के दम पर वह सत्ता में आई है, उसके खिलाफ जन दबाव लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है."

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर क्या कहा?

वहीं बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज पांडे ने इसे सरकार द्वारा पोषित गुंडों का कारनामा बताया. उन्होंने कहा कि जिसका नाम इस मामले में आ रहा है, वह जेल में बंद होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड चला रहा है. सभी लोग जानते हैं कि उसे किसका समर्थन और सहयोग प्राप्त है. यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा पोषित गुंडों द्वारा किया गया अपराध है.

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