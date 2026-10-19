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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची: 'अपने पाप छुपाने का...', CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़की JMM

रांची: 'अपने पाप छुपाने का...', CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़की JMM

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनाव और जनादेश से होता है, यह सभी जानते हैं. लेकिन जब जनादेश से सरकार न हटे, तो दूसरा रास्ता जन आंदोलन ही बचता है.

Written By : ज़हीन तकवी, IANS एजेंसी |  Updated at : 19 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष लगातार हमलावर है. सोमवार (19 अक्टूबर) को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक बार फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब एक विश्वसनीय संस्था नहीं रह गई है. जब भी उस पर दबाव पड़ता है, वह अपने ही फैसलों से यू-टर्न ले लेती है.

उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जब से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध शुरू हुआ है, तब से आप देखिए आयोग ने कितने सुधार किए हैं. अपने ही किए गए कई कामों को खुद ही अनुचित बताया और फिर उसे सुधारा. इससे साफ है कि आयोग दबाव में काम कर रहा है. अब वह जो कुछ भी कर रही है, वह अपने किए गए पापों को छुपाने का प्रयास मात्र है."

जेएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनाव और जनादेश से होता है, यह सभी जानते हैं. लेकिन जब जनादेश से सरकार न हटे, तो दूसरा रास्ता जन आंदोलन ही बचता है.

ये भी पढ़ें: JMM विधायक ने घर बुलाकर इंजीनियरों को पीटा! संजीव सरदार पर गंभीर आरोप

'कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यापक आंदोलन हो'

उन्होंने ये भी कहा, "जब जनादेश न मिले, तो रास्ता यही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक व्यापक आंदोलन हो, एक क्रांति हो. जन दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा. जिस तरह के कुकृत्यों में केंद्र सरकार लिप्त है और जिस तरह वोट चोरी के दम पर वह सत्ता में आई है, उसके खिलाफ जन दबाव लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है."

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर क्या कहा?

वहीं बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज पांडे ने इसे सरकार द्वारा पोषित गुंडों का कारनामा बताया. उन्होंने कहा कि जिसका नाम इस मामले में आ रहा है, वह जेल में बंद होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड चला रहा है. सभी लोग जानते हैं कि उसे किसका समर्थन और सहयोग प्राप्त है. यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा पोषित गुंडों द्वारा किया गया अपराध है.

ये भी पढ़ें: प्रशांत भूषण के बयान पर कांग्रेस ने किया बचाव! कहा- जब महात्मा गांधी...

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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