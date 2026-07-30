वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पहल, ₹40 लाख की राहत सामग्री दी

हाल के दिनों में जम्मू संभाग में हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. ऐसे में प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे राजौरी और पुंछ ज़िलों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. अपनी 'सोशल सपोर्ट पहल' (सामाजिक सहयोग) के तहत मानवीय सेवा की प्रतिबद्धता को निभाते हुए, श्राइन बोर्ड ने ज़िला प्रशासन को लगभग 40 लाख रुपये मूल्य की ज़रूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराई है.

200 बेघर परिवारों को मिलेगी मदद

ज्ञात हो कि 19 जुलाई, 2026 को राजौरी और पुंछ ज़िलों में हुई भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते लोग बेघर हो गए. श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह राहत पैकेज तैयार किया गया है. यह सामग्री उन लगभग 200 प्रभावित परिवारों में बांटी जाएगी जिनके घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं.

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राहत पैकेज में क्या-क्या है शामिल?

प्रभावित परिवारों की तत्काल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पुनर्वास पैकेज को सोच-समझकर तैयार किया गया है. इसमें घर और आश्रय से जुड़ी बुनियादी चीज़ें शामिल हैं:

अस्थायी आश्रय (टेंट/तिरपाल)

बिस्तर (Bedding)

घरेलू बर्तन

खाने-पीने की ज़रूरी चीज़ें (Ration/Food Items)

जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने की तैयारी

श्राइन बोर्ड ने राहत सामग्री को समय पर प्रभावित इलाकों में भेजने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, ताकि ज़िला प्रशासन के माध्यम से यह सहायता जल्द से जल्द ज़रूरतमंद लाभार्थियों तक पहुँच सके. इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में मदद करना और उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में सहायता देना है.

पिछले साल भी की थी मदद

यह पहली बार नहीं है जब श्राइन बोर्ड ने आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाया है. गौरतलब है कि चेयरमैन के मार्गदर्शन में, श्राइन बोर्ड ने पिछले साल भी रियासी और उधमपुर ज़िलों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को इसी तरह की मानवीय राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी. यह समाज और समुदाय की सेवा के प्रति बोर्ड की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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