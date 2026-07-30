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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K: पैलेट गन पीड़िता को राहत, LPG एजेंसी के लिए ₹41 लाख मंजूर

J&K: पैलेट गन पीड़िता को राहत, LPG एजेंसी के लिए ₹41 लाख मंजूर

Jammu Kashmir News: पैलेट गन पीड़िता इंशा मुश्ताक की वर्षों से अटकी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आखिरकार राहत मिली. जम्मू-कश्मीर सरकार ने ₹41.16 लाख का सीड फंड मंजूर किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Jul 2026 07:51 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बहस तेज है. इसी बीच उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2016 में पैलेट गन से अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकीं इंशा मुश्ताक को बड़ी राहत दी है. सरकार ने उनकी लंबे समय से अटकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू कराने के लिए ₹41.16 लाख के सीड फंड को मंजूरी दे दी है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद और सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कानूनी मामले चर्चा में हैं.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने इंशा मुश्ताक को आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लंबित मामला सुलझा दिया है. यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप वर्ष 2018 में मंजूर हो गई थी, लेकिन जरूरी खर्च और प्रक्रियात्मक अड़चनों के कारण शुरू नहीं हो सकी थी. फैसले की घोषणा करते हुए शर्मा ने कहा, "न्याय में देरी हुई है, लेकिन न्याय मिला जरूर है."

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुआ फंड

मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पूरी तरह शुरू कराने के लिए ₹41.16 लाख की बाकी राशि जारी करने को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने कहा, "इंशा मुश्ताक ने 2016 में पैलेट लगने से अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी. उनकी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप को 2018 में मंज़ूरी तो मिली थी, लेकिन काम अधूरा रह गया था."

सरकार के मुताबिक, यह राशि एजेंसी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, बाकी खर्च पूरे करने और डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पूरी तरह चालू करने में इस्तेमाल होगी, ताकि इंशा को स्वतंत्र कमाई का स्थायी जरिया मिल सके.

पैलेट गन की सबसे चर्चित पीड़िताओं में रहीं इंशा

अब 23 साल की हो चुकीं इंशा मुश्ताक वर्ष 2016 में महज 14 साल की थीं, जब कश्मीर में अशांति के दौरान पैलेट लगने से उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. इसके बाद वह कश्मीर में पेलेट गन से प्रभावित लोगों का सबसे चर्चित चेहरा बन गईं.

उस समय महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली PDP-BJP सरकार ने उनके आर्थिक भविष्य को देखते हुए एलपीजी गैस एजेंसी आवंटित की थी. हालांकि, उनके परिवार का कहना था कि प्रक्रियात्मक बाधाओं और जरूरी खर्चों के लंबित रहने की वजह से यह आवंटन केवल कागजों तक ही सीमित रह गया.

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मुश्किल हालात में भी नहीं छोड़ी पढ़ाई

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के सेडो इलाके की रहने वाली इंशा मुश्ताक जुलाई 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुई अशांति के दौरान पैलेट लगने से घायल हुई थीं. आंखों की रोशनी खोने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी.

साल 2023 में उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 319 अंक हासिल कर यह साबित किया कि मुश्किल हालात भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सके. अब सरकार से मिली आर्थिक मदद के बाद उनकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू होने की राह भी साफ हो गई है.

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Published at : 30 Jul 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH Pellet Gun
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