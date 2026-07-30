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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइल्तिजा मुफ्ती का सज्जाद लोन पर हमला, 'गटर के स्तर...'

इल्तिजा मुफ्ती का सज्जाद लोन पर हमला, 'गटर के स्तर...'

Jammu-Kashmir Politics: इल्तिजा ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्रालय का नाम लेकर दी गई धमकियां असली हैं या पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए गृह मंत्री को बदनाम कर रही है."

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Jul 2026 10:26 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ़्ती ने जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस (PC) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन पर कड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोन कश्मीर में राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं.

ये आरोप PDP नेता यासिर रेशी के दावों के बीच सामने आए हैं. रेशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया था कि पार्टी अध्यक्ष सज्जाद लोन के कहने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उन्हें धमकाया और डराया-धमकाया. धमकी वाली एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें खुद को पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता बताने वाला व्यक्ति और PDP नेता यासिर रेशी एक-दूसरे को और विरोधी पार्टियों को बुरी-बुरी गालियां देते हुए सुने जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: J&K: पैलेट गन पीड़िता को राहत, LPG एजेंसी के लिए ₹41 लाख मंजूर

इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए गंभीर आरोप 

धमकी वाली वायरल कॉल रिकॉर्डिंग का ज़िक्र करते हुए, पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती की राजनीतिक सलाहकार इल्तिजा मुफ़्ती ने सज्जाद लोन पर डराने-धमकाने के तरीके अपनाने और J&K की राजनीति में उभर रहे पुराने और नए नेताओं (खासकर उत्तरी कश्मीर में उनके गढ़ में) के खिलाफ NIA, ED, CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने की धमकी देने का आरोप लगाया. इल्तिजा मुफ़्ती ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर पूरे कश्मीर में दहशत फैलाने का आरोप लगाया और गृह मंत्री अमित शाह से सज्जाद लोन के कथित दावों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

इल्तिजा मुफ़्ती ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्रालय का नाम लेकर दी गई धमकियां असली हैं या पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए गृह मंत्री को बदनाम कर रही है."

छापेमारी और गिरफ्तारी में पीपल्स कांफ्रेंस की भूमिका 

इल्तिजा ने इससे आगे बढ़कर दावा किया कि इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी और हिरासत समेत 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद और उसके बाद हुई छापेमारी और गिरफ्तारियां पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के कहने पर की गई थीं.

इल्तिजा ने कहा, "5 अगस्त 2019 के बाद और उससे पहले भी कश्मीर में NIA, ED, SIA और UAPA के तहत हुई छापेमारी और गिरफ्तारियों के पीछे सज्जाद लोन समेत कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे. इल्तिजा मुफ्ती ने सज्जाद लोन की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विरोधी राजनीतिक गुट केंद्रीय एजेंसियों के अपने पक्ष में होने का दावा करते हैं. वे साफ़ तौर पर कहते हैं कि "अमित शाह उनकी जेब में हैं, NIA उनके साथ है. ताकि लोगों का ध्यान अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे जैसे अहम मुद्दों से हटाया जा सके."

मुफ़्ती का कहना है कि घाटी में हाल के समय में तीखी और अपमानजनक राजनीतिक बयानबाज़ी का दौर, लोगों का ध्यान क्षेत्र की मुख्य प्राथमिकताओं से भटकाने की एक सोची-समझी कोशिश है और जम्मू-कश्मीर में राजनीति के स्तर को 'गटर के स्तर' तक गिराने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज़िम्मेदार है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं

Published at : 30 Jul 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
PDP Iltija Mufti JAMMU KASHMIR NEWS
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