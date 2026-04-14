हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के सोपोर में शिक्षक पर आरोपों के बाद छात्र प्रदर्शन बना हिंसक, 8 गिरफ्तार और 25 की पहचान

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में शिक्षक पर आरोपों के बाद छात्र प्रदर्शन बना हिंसक, 8 गिरफ्तार और 25 की पहचान

Jammu-Kashmir Student Protest: छात्रों ने  उर्दू के सीनियर लेक्चरर गुलाम हसन मीर पर कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. लेक्चरर के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रशासन ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को कश्मीर के बारामुला ज़िले के सोपोर इलाके में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस  ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य 25 लोगों की पहचान की है. पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. वास्तव में यह पूरा विवाद राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (GHSS) से जुड़ा है.

यहां के छात्रों ने उर्दू के एक सीनियर लेक्चरर गुलाम हसन मीर पर कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. लेक्चरर के खिलाफ छात्रों ने सोमवार (13 अप्रैल) को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ने लगी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, सड़कों पर जाम लगाया और बाद में तोड़फोड़ भी की. इसके बाद इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.  

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान अब तक लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनपर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं. इसके अलावा 25 अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी भूमिका की जांच के बाद उनके खिलाफ भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोपोर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इफ्तिखार तालिब ने जानकारी दी कि छात्रों की शिकायत के आधार पर आरोपी लेक्चरर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

वहीं, लेक्चरर हसन मीर के खिलाफ कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (DSEK) ने आरोपी लेक्चरर मीर को जांच पूरी होने तक GHSS से हटाकर बांदीपोरा के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल (BHSS) भेज दिया गया. इस मामले के लिए नियुक्त जांच अधिकारी को अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. 

 

और पढ़ें
Published at : 14 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Student Protest Sopore Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के सोपोर में शिक्षक पर आरोपों के बाद छात्र प्रदर्शन बना हिंसक, 8 गिरफ्तार और 25 की पहचान
जम्मू-कश्मीर के सोपोर में शिक्षक पर आरोपों के बाद छात्र प्रदर्शन बना हिंसक, 8 गिरफ्तार और 25 की पहचान
जम्मू और कश्मीर
बारामूला: लेक्चरर पर छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच पूरी होने तक रहेंगे सस्पेंड
बारामूला: लेक्चरर पर छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच पूरी होने तक रहेंगे सस्पेंड
जम्मू और कश्मीर
मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत से जारी रहेगी हज यात्रा, जम्मू-कश्मीर से चलेंगी फ्लाइट्स
मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत से जारी रहेगी हज यात्रा, जम्मू-कश्मीर से चलेंगी फ्लाइट्स
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: 18 लाख फूलों से सजा ट्यूलिप गार्डन 16 से होगा बंद, घटी पर्यटकों की संख्या, जानें वजह
श्रीनगर: 18 लाख फूलों से सजा ट्यूलिप गार्डन 16 से होगा बंद, घटी पर्यटकों की संख्या, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
बिहार
Bihar New CM: 'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान
'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
इधर चल रहा US-ईरान युद्ध, उधर उत्तर कोरया ने किया खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण, जानिए क्या है किम जोंग का प्लान
इधर चल रहा US-ईरान युद्ध, उधर उत्तर कोरया ने किया खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण, जानें किम जोंग का प्लान
एग्रीकल्चर
Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?
ऑटो
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget