जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े ब्लास्ट की खबर है. विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 29 लोग घायल हैं. इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है. बताया जा रहा है कि थाना परिसर में जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही थी. आशंका है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा विस्फोट हुआ है.

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का कनेक्शन सामने आने के बाद जिन संदिग्ध आतंकियों को वहां से पकड़ा गया था, उनसे नौगाम थाना परिसर में ही पूछताछ की जा रही थी. इस दौरान शुक्रवार (14 नवंबर) की देर रात ब्लास्ट में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली थी. आशंका जताई गई कि परिसर में जांच के लिए लाए गए अमोनियम नाइट्रेट में ही यह ब्लास्ट हुआ है.

आतंकवादी हमला नहीं

शुरुआती जानकारी जब मिली तो पता लगा कि शुक्रवार, 14 नवंबर की देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर या उसके आस-पास एक विस्फोट हुआ है. इस थाना परिसर में पहले से ही ध्वस्त किए गए आतंकी मॉड्यूल की जांच की जा रही है. कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाया गया है. तस्वीरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं. हालांकि, समय के साथ स्थिति की गंभीरता का पता लगा और 9 लोगों की मौत की खबर मिली.

जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की हो रही थी जांच

शुक्रवार को श्रीनगर के नौगाम इलाके के पास एक भीषण विस्फोट सीसीटीवी में कैद हो गया. पुलिस की टीमें ज़ब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट आदि का नमूना ले रही थीं. इसी दौरान नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया. कथित तौर पर हताहतों की आशंका है.

JeM के टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद यह एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है. जैश-ए-मोहम्मद के 'सफेदपोश' टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र यही नौगाम थाना परिसर है. यह पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट एरिया के भी काफी नजदीक है.