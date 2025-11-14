(Source: ECI | ABP NEWS)
Budgam By Poll Result: बडगाम में महबूबा मुफ्ती की पार्टी की जीत, NC के उम्मीदवार को भारी मतों से हराया
Budgam By Election Result: जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट पर पीडीपी के सैयद मुंतज़िर मेहदी 21576 वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल मूसवी को 17098 मत हासिल हुए हैं.
जम्मू कश्मीर की बड़गाम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल मूसवी को शिकस्त दे दी है.
बड़गाम सीट पर पीडीपी के सैयद मुंतज़िर मेहदी 21576 वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल मूसवी को 17098 मत हासिल हुए हैं. वहीं बीजेपी इस सीट पर छठे नंबर पर रही.
इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार समेत केंद्र शासित प्रदेश की दो विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. उपचुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए.
जम्मू की नगरोटा विधानसभा सीट पर 10 में से आठ उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. जमानत ज़ब्त होने वाले उम्मीदवारों में सत्तारूढ़ पार्टी की शमीम बेगम भी शामिल हैं.
अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों के 16.67 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है. नगरोटा में 73,833 वैध मत पड़े, जबकि बडगाम में 63,099 लोगों ने मतदान किया.
कुल पड़े वैध मतों में से 15 प्रतिशत वोट बेगम के पक्ष में थे. उन्हें 10,872 वोट मिले और वह तीसरे नंबर पर रहीं जबकि विजेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की देवयानी राणा को 31,478 वोट मिले.
उनके अलावा, इस सीट पर हारने वाले अन्य उम्मीदवार एक हजार वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए. बडगाम सीट में हुए उपचुनाव के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में थे जिसमें से 15 की जमानत जब्त हो गई.
इस सूची में भाजपा उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन मोसवी का नाम भी शामिल है, जिन्हें केवल 2,619 वोट मिले. इन दोनों सीट पर 11 उम्मीदवार नोटा (इनमें से कोई नहीं) से भी पीछे रहे. बडगाम में 544 लोगों ने नोटा का बटन दबाया जबकि नगरोटा में 349 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL