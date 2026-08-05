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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir‘एक दिन आएगा जब...’ 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारुक का बड़ा दावा

‘एक दिन आएगा जब...’ 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारुक का बड़ा दावा

Jammu kashmir Article 370: धारा 370 के सात साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज है. इस बीच अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने बड़ा दावा कर दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे हो चुके हैं. इस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई. सत्ता पक्ष ने इसे राष्ट्रीय एकता और विकास का प्रतीक बताया, तो विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई.

370 के 7 साल पूरे होने पर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने कहा, "हम सिर्फ यही उम्मीग कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत सरकार इंसानियत और जम्हूरियत की भावना का सम्मान करेगी और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ न्याय, ईमानदारी और इज्जत के साथ बातचीत करेगी." 

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7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारूक ने क्या कहा?

फारूक ने कहा, "5 अगस्त का दिन जम्मू-कश्मीर पर सरकार द्वारा थोपे गए उस फैसले की दर्दनाक याद दिलाता है, जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए अपने संवैधानिक वादों का उल्लंघन किया और एकतरफा रूप से इसकी स्ट्रक्चर और स्टेटस को बदल दिया, जिससे संघर्ष के समाधान का इंतजार कर रहे लोगों को और अधिक शक्तिहीन कर दिया गया."

मीरवाइज उमर फारूक ने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, केरेक्टर और अधिकारों पर इस बहुआयामी हमले ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर एक और गहरा घाव छोड़ दिया है. फिर भी, इस भूमि की रक्षा करने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में इस भूमि के लोगों का साहस और दृढ़ता हमेशा अनुकरणीय रही है."

 नेताओं ने किया 7 साल पूरे होने का विरोध

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 साल 2019 की 5 अगस्त को हटाई गई थी. विपक्षी नेताओं ने उस वक्त भी इसका जमकर विरोध किया था और आज भी केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर में 'काला दिन' मनाकर विरोध किया गया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध प्रकट किया है.  

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Article 370 Mirwaiz Umar Farooq Article- 370 JAMMU KASHMIR NEWS Mirwaiz Umar Faaarooq
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