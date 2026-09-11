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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirReels बनाने की सनक, नदी में उतार दी स्कॉर्पियो, पड़ गए लेने के देने!

Reels बनाने की सनक, नदी में उतार दी स्कॉर्पियो, पड़ गए लेने के देने!

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में रील के चक्कर में स्कॉर्पियो कार नदी में फंस गई. इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर युवकों को सुरक्षित बचाया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Sep 2026 11:06 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में कुछ युवकों को रील का भूत भारी पड़ गया है. युवकों ने रील बनाने के चक्कर में नदी में अपनी स्कॉर्पियो को उतार दिया, जिसके बाद वे पानी में फंस गई. शुक्रवार दोपहर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट से यह मामला सामने आया है. यह घटना तब हुई जब कुछ युवाओं के एक ग्रुप ने जान-बूझकर अपनी SUV को नदी की तेज और बर्फीली धाराओं में उतार दिया. 

बताया जा रहा है कि वे सोशल मीडिया रील्स बनाने और गाड़ी से स्टंट करने के लिए ऐसा कर रहे थे. जब उन्होंने SUV से नदी पार करने का खतरनाक स्टंट करने की कोशिश की, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV सोनमर्ग के पास नाला सिंध के तेज बहाव वाले पानी में बुरी तरह फंस गई.

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संतुल बिगड़ने से फंसी गाड़ी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को पानी में उतारा, पानी के तेज बहाव के कारण भारी SUV का संतुलन बिगड़ गया और वह बीच धारा में चट्टानों के बीच पूरी तरह फंस गई. गाड़ी के चारों ओर पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए.

आपातकालीन सूचना मिलने पर सोनमर्ग पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत नदी के किनारे पहुंचे. स्थानीय लोगों का एक बड़ा ग्रुप भी पुलिस की मदद के लिए आगे आया. सभी ने मिलकर बचाव कार्य किया और गाड़ी में फंसे सभी युवाओं को बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पुलिस ने जब्त की स्कॉर्पियो कार

गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया. अधिकारियों ने इस घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाही भरे व्यवहार के लिए शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा होता है और पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन होता है.

इस घटना की स्थानीय लोगों और पर्यावरण ग्रुपों ने कड़ी आलोचना की है. वे 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' के तहत सख्त सजा की मांग कर रहे हैं ताकि पर्यटकों और इन्फ्लुएंसर्स को कश्मीर के संवेदनशील जल-स्रोतों में खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके.

लद्दाख ने इस मामले में पहल करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और अन्य सजाएं लागू की हैं. ऐसा तब किया गया जब ऊंचाई पर स्थित संवेदनशील चांगथांग नेशनल पार्क और पैंगोंग झील के इलाकों में वन्यजीवों और वहां की वनस्पतियों व जीवों को खतरे में डालने वाले कई स्टंट के वीडियो सामने आए थे.

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Published at : 11 Sep 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
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