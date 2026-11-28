जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके के हल्का गोहालन में शुक्रवार (27 नवंबर) की देर रात एक टाटा सूमो के खाई में गिरने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है. इस हादसे में एक 11 साल की लड़की घायल हो गई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया.

गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01P-2583 था, उस हादसे में शामिल थी, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. गाड़ी परिवार को एक शादी के रिसेप्शन (वलीमा) से वापस ले जा रही थी, गोहालन में कार सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गई.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की मुआवजे की घोषणा

इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हर मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए 2 लाख और घायल नाबालिग के लिए 1 लाख के एक्स-ग्रेशिया मुआवजे की घोषणा की. उरी पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और यह पता लगाने के लिए डिटेल्ड जांच शुरू की है कि क्या मैकेनिकल खराबी, सड़क की हालत, या इंसानी गलती की वजह से यह जानलेवा हादसा हुआ.

इन लोगों ने गंवाई अपनी जान

सभी को इलाज के लिए सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरी ले जाया गया, जहां सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरी ले जाने के कुछ ही देर बाद चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान सैयद शफीक शाह (26) उनकी पत्नी रशीदा बानो (25) उनकी बहन दिलनाज फातिमा (17) और बेटी शाहिदा फातिमा (27) के रूप में हुई है.

सैयद मदद हुसैन शाह की बेटी, 11 साल की लड़की मनाज फातिमा को आगे के इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. लोकल अधिकारियों की शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि टाटा सूमो, उरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हल्का गोहलान में पहाड़ी इलाके में कम विजिबिलिटी और तीखे मोड़ की वजह से पतली, खड़ी पहाड़ी सड़क से फिसल गई और एक गहरी खाई (नाले) में गिर गई.

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