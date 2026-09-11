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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसे सैयद रूहुल्लाह, वंदे मातरम पर घेरा

कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसे सैयद रूहुल्लाह, वंदे मातरम पर घेरा

श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्लाह ने वंदे मातरम थोपने को असंवैधानिक बताया. उन्होंने उमर सरकार से कड़ा रुख अपनाने और JKNC पर BJP-RSS के सामने झुकने का आरोप लगाया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने वंदे मातरम को लेकर जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार और अपनी ही पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) पर खुलकर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार से वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को अनिवार्य किए जाने का विरोध करने और इसके खिलाफ कानून लाने की मांग की है. रूहुल्लाह ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को मजबूती से खड़ा होना चाहिए.

रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए एक पोस्ट में JKNC नेतृत्व की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव लाने में भी नाकाम रही, जबकि पंजाब और दक्षिण के कुछ राज्यों ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किए हैं.

उन्होंने वंदे मातरम के छंदों को लेकर विरोध करते हुए कहा, "मैंने वंदे मातरम के छंदों को थोपे जाने का विरोध किया था, क्योंकि इसे थोपना असंवैधानिक है. पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मेरी पार्टी ने न केवल यह लड़ाई छोड़ दी है, बल्कि BJP और RSS के सामने घुटने टेक दिए हैं."

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रूहुल्लाह ने कहा कि मौजूदा समय में जब अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेले जाने की बात सामने आ रही है, तब राजनीतिक दलों को उनकी चिंताओं के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए.

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, हमें RSS और BJP के सांप्रदायिक हमलों को सामान्य नहीं मानना चाहिए. अगर हम पूरे भारत में उनकी जायज चिंताओं के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कौन होगा?"

उमर अब्दुल्ला सरकार से मांगा स्पष्ट रुख

रूहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार से वंदे मातरम विवाद पर अपना रुख साफ करने को कहा है. उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार को इस मुद्दे पर चुप रहने के बजाय अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए.

उन्होंने जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम-बहुल आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. रूहुल्लाह ने कहा, "हम भारत संघ में सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल या दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं. इससे हमें अल्पसंख्यकों की धार्मिक मान्यताओं और चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर के पास सही बात के लिए खड़े होने का एक ऐतिहासिक मौका है."

इसके बाद उन्होंने कहा, "आइए, उस मौके को हाथ से न जाने दें."

वक्फ बिल पर भी सरकार को घेरा

रूहुल्लाह की नाराजगी सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं है. उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी अपनी पार्टी और सरकार के रुख पर सवाल उठाया. उनका कहना है कि जब पंजाब और दक्षिण के कुछ राज्यों ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की, तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा ऐसा करने में पीछे क्यों रही.

उन्होंने JKNC नेतृत्व पर BJP और RSS के सामने समझौता करने का आरोप लगाया है. रूहुल्लाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब वंदे मातरम को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज है.

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पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान का संकेत

रूहुल्लाह का यह बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मतभेदों को भी सामने लाता है. सरकार का नेतृत्व खुद उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं और रूहुल्लाह उसी पार्टी के प्रमुख सांसद हैं. ऐसे में अपनी ही सरकार और पार्टी नेतृत्व पर उनका सार्वजनिक हमला राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है.

रूहुल्लाह ने साफ कहा कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक चिंताओं के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल समय में "राजनेता जैसी सूझबूझ, संवेदनशीलता और साहस की जरूरत है न कि किसी और समझौते की".

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Published at : 11 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram JAMMU KASHMIR NEWS Syed Ruhullah
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