'बीजेपी-NC के बीच फिक्स मैच', जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव पर सज्जाद लोन का बड़ा आरोप

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और राज्यसभा की चार सीटों के लिए NC उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले सभी लोगों पर तीखा हमला बोलते हुए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने कहा कि 3-1 के नतीजों ने साबित कर दिया है कि यह BJP और NC के बीच 'फिक्स्ड मैच' था.

सज्जाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि NC या PDP के साथ गठबंधन करके पार्टी, BJP विरोधी होने के बावजूद, J&K में BJP के प्रॉक्सी की मदद कर रही है.'

सज्जाद लोन ने बोला तीखा हमला

राज्यसभा चुनावों ने गणितीय रूप से साबित कर दिया है कि यह NC और BJP के बीच एक फिक्स्ड मैच था. अगर चौथे उम्मीदवार को 29 वोट मिलते तो वह जीत जाता, लेकिन NC ने इसके बजाय उम्मीदवार 3 को 31 वोट दिए. जिससे उम्मीदवार 4 के पास सिर्फ 28 वोट रह गए. और यह भी आरोप है कि एक इनवैलिड वोट NC का है, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर BJP की मदद करने की कोशिश की,'

सज्जाद लोन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया. राज्यसभा चुनावों से पहले अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाते समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नकली BJP विरोधी कहानी बनाने का आरोप लगाते हुए, सज्जाद लोन ने कहा कि सभी क्रॉस वोटिंग और जानबूझकर वोटों को इनवैलिड करना NC विधायकों ने किया था, न कि सहयोगियों या निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया था.'

नेशनल कॉन्फ्रेंस पर क्रॉस वोटिंग के लगाए आरोप

सज्जाद लोन का आरोप है कि, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सभी क्रॉस वोटिंग NC ने की है. अगर RTI का प्रावधान है तो हम इसे साबित कर सकते हैं. गठबंधन से कुल सात विधायक BJP के साथ हैं और यह साबित हो चुका है. NC पहले सभी को BJP का प्रॉक्सी कहती थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि NC ही BJP की प्रॉक्सी है,'

राज्यसभा चुनावों के दौरान अनुपस्थित रहने के अपने फैसले के सवाल पर, सज्जाद लोन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि NC दिल्ली में MHA (गृह मंत्रालय) और BJP के संपर्क में थी, क्योंकि कांग्रेस को एक सुरक्षित सीट न देने का फैसला BJP के निर्देशों पर किया गया था.'

BJP के साथ फिक्स्ड मैच खेल रहे थे- सज्जाद लोन

यह साबित हो गया है कि कांग्रेस को BJP के निर्देशों पर सीट नहीं दी गई और वे शुरू से ही BJP के साथ फिक्स्ड मैच खेल रहे थे. अगर उन्होंने कांग्रेस को सीट दी होती, तो हम भी वोट देते,' नेशनल कॉन्फ्रेंस पर J&K में लोगों को गुमराह करके और नई दिल्ली में प्रॉक्सी बनकर दोहरी नीति खेलने का आरोप लगाते हुए, सज्जाद लोन ने कहा कि जीतने वाले सभी NC राज्यसभा सदस्य पार्टी की परंपरा का पालन करेंगे और जल्द ही दिल्ली में BJP के पालतू बन जाएंगे.

सज्जाद ने कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों विनर दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी के पाले में चले जाएंगे. वे कश्मीर में विक्टिमहुड का नाटक करेंगे, लेकिन नई दिल्ली से कहेंगे कि J&K के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए.'

महराज मलिक को लेकर बोले सज्जाद लोन

नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस आरोप पर कि आम आदमी पार्टी के जेल में बंद MLA महराज मलिक ने भी जल्दी रिहाई के लिए बीजेपी को वोट दिया होगा, सज्जाद लोन ने महराज मलिक का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि वह बीजेपी को वोट नहीं दे सकते थे. सज्जाद ने कहा, 'NC को पता होना चाहिए कि वह कुर्बानी दे रहे हैं और जेल में तकलीफें झेल रहे हैं. यह एक बेशर्म आरोप है.'

सज्जाद ने कहा कि हालांकि उनका मानना था कि राज्यसभा चुनावों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने के बजाय PDP को दूर रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने J&K के CM को चुनौती दी कि अगर उनके पास ऐसे MLA के नाम हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है, तो वे सामने आकर उनके नाम बताएं.'

उन्होंने कहा, अगर उमर अब्दुल्ला के पास उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो यह गैर-संवैधानिक है.' अपने कट्टर राजनीतिक दुश्मन, जेल में बंद बारामूला MP इंजीनियर राशिद की पार्टी पर तंज कसते हुए सज्जाद लोन ने इशारा किया कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी बीजेपी को वोट दिया होगा.

शेख खुर्शीद ने बीजेपी को वोट दिया है तो मुझे हैरानी नहीं होगी- सज्जाद लोन

सज्जाद लोन ने कहा, 'अगर शेख खुर्शीद ने बीजेपी को वोट दिया है तो मुझे हैरानी नहीं होगी.' J&K में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ अपने गठबंधन को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सलाह देते हुए, सज्जाद लोन ने कहा कि ये दोनों भाई-भतीजावाद वाली पार्टियां असल में बीजेपी की प्रॉक्सी हैं और कांग्रेस को बीजेपी का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन करने पर मजबूर कर रही हैं.'

मैं सभी नेशनल पार्टियों का सम्मान करता हूं और मैं राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ जाएं या ऐसी पार्टियों का समर्थन करें जो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं. क्या कांग्रेस ऐसे गठबंधनों के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही है? मैं कांग्रेस लीडरशिप से यह सवाल पूछता हूं.'

आरक्षण नीति के विवादित मुद्दे पर क्या कहा?

आरक्षण नीति के विवादित मुद्दे पर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तूफानी राजनीतिक भविष्य का संकेत देते हुए, सज्जाद लोन ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर डिवीजन के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करेगी.

सज्जाद लोन ने घोषणा की, 'हम अब सड़कों पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आने वाले दिनों में गलत आरक्षण नीति को ठीक करने के लिए आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि खासकर कश्मीर डिवीजन के छात्रों को सिस्टमैटिक तरीके से कॉलेजों और सरकारी नौकरियों से बाहर किया जा रहा है.'

विधायकों पर खड़े हुए सवाल

जम्मू-कश्मीर में सात पार्टी से जुड़े विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर सवाल उठने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) क्रॉस-वोटिंग, वोटों को जानबूझकर कैंसिल करने और NC के एक उम्मीदवार को जानबूझकर एक अतिरिक्त वोट मिलने की वजह से चौथी सीट जीतने में कामयाब रही.

कश्मीर में बेसब्री से देखे जा रहे नतीजों में, BJP उम्मीदवार सतपाल शर्मा को 32 वोट मिले, जो BJP की ताकत से चार ज्यादा थे. इससे पता चलता है कि सत्ताधारी गठबंधन और उसके समर्थकों के चार विधायकों ने उनके पक्ष में वोट दिया.

क्रॉस वोटिंग पर क्या बोले इमरान नबी डार

इमरान नबी डार ने कहा, जिन्हें 28 या 29 विधायकों का पक्का समर्थन था, उन्हें सिर्फ 21 वोट मिले जो उन्हें मिलने वाले वोटों से सात या आठ कम थे. NC के दो उम्मीदवारों को 58 विधायकों का समर्थन था. 41 NC, छह कांग्रेस, सात निर्दलीय, तीन PDP विधायक और एक CPI (M) जो तीसरी और चौथी दोनों सीटें जीतने के लिए काफी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 51 वोट मिले.

इस सीट पर दूसरे विजेता, शम्मी ओबेरॉय को 31 वोट मिले, जो जरूरी संख्या से एक ज्यादा था, जो NC के दूसरे उम्मीदवार इमरान नबी डार के पक्ष में जाना चाहिए था. NC नेतृत्व ने अभी तक तीसरी और चौथी सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए बनाए गए वोटिंग ब्लॉक की ताकत का खुलासा नहीं किया है.